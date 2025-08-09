Žiadne lieky, len tvrdá drina. Lexi schudla neuveriteľných 140 kíl, stále si však nemôže ísť zaplávať s rodinou

V súčasnosti ľudia vedia, že existujú rôzne metódy, ako schudnúť bez toho, aby sa museli obmedzovať. Volia tak kadejaké lieky či operácie, ktoré im pomôžu takým spôsobom, aby nemuseli chodiť do posilňovne alebo každý deň behávať. Napriek tomu však stále existujú takí, ktorí sa neboja spotiť a chcú chudnúť bez skratiek.
34-ročná Lexi Reed sa cítila ako väzeň vo vlastnom tele, keď jej váha ukázala 215 kíl. Rozhodla sa preto schudnúť, avšak bez žiadnych obchádzok, akými sú injekcie na chudnutie či zákroky. Vďaka tvrdej drine a potu schudla neuveriteľných 140 kíl a dnes má množstvo prebytočnej kože, za ktorú sa odmieta hanbiť. O jej príbehu píše portál The Sun.
Začalo to 30-dňovou výzvou
Lexi, ktorá žije so svojím manželom Dannym Reedom, vážila v najťažšom období 218 kíl a stala sa virálnou hviezdou sociálnych médií, keď sa podelila o svoju neuveriteľnú cestu za chudnutím. Influencerka, ktorá má 1,2 milióna fanúšikov na Instagrame, začala svoju cestu za chudnutím pred deviatimi rokmi – potom, ako jej priateľka vyzvala ju a Dannyho na 30 dní „bez jedenia vonku, bez podvádzania, bez sódy/alkoholu a s cvičením v posilňovni päťkrát týždenne po 30 minút“.
„Keď som vážila 220 kg, nebála som sa voľnej kože. Viac som sa bála, že sa nedožijem 30. narodenín a navždy sa budem cítiť ako väzeň vo vlastnom tele. Čo sa týka jaziev, každá jazva bola kedysi otvorenou ranou, ktorá mi teraz pripomína, čím som prešla a aké šťastie mám, že som prežila.“
Lexi schudla za dva roky 140 kíl a v roku 2018 podstúpila operáciu odstránenia kože. Potom však dostala zlé správy. Diagnostikovali jej totiž kalcifylaxiu (ochorenie, ktoré spôsobuje hromadenie vápnika a fosfátu v krvných cievach, pozn. red.), čo jej cestu za vysnívanou postavou pozastavilo. Teraz každý deň bojuje o udržanie zdravého životného štýlu.
„Všetku váhu som schudla diétou a cvičením. Bez jedálnička, trénera, operácie a liekov. Bojujem o svoje zdravie a tento nový zdravý životný štýl každý deň, pretože sa nikdy nechcem vrátiť k váhe takmer 220 kíl. Milujem toto telo za všetko, čo pre mňa urobilo, a napriek všetkým jazvám a kožným problémom som nesmierne vďačná, že som zdravá, šťastná a že môžem žiť každý deň,“ odhalila odhodlaná žena.
Hoci Lexi teraz môže nosiť plavky, o ktorých vždy snívala, namiesto toho, aby sa zakrývala, nemôže plávať, pretože jej ochorenie zanechalo otvorené rany. Influencerka, ktorá žije v americkom štáte Indiana, priznáva, že je pre ňu ťažké, že nemôže plávať tak, ako to kedysi milovala, ale jednoducho robí to najlepšie, čo sa v jej situácii dá.
V rozhovore pre NeedToKnow Lexi dodala: „V súčasnosti som pokrytá voľnou kožou, kŕčovými žilami, jazvami a usadeninami vápnika, ale všetky tieto veci rozprávajú príbeh bojov, ktorým som čelila a ktoré som vyhrala.“
Dodala: „Predtým, než som schudla, som sa pre svoju veľkosť vyhýbala noseniu plaviek a v lete som väčšinu dní trávila doma, pretože mi bolo vďaka vysokej hmotnosti vždy príliš teplo. Odmietam sa ďalej skrývať alebo nebyť vďačná za všetko, čo pre mňa toto telo urobilo. Ľudia vás budú súdiť, ale to neznamená, že poznajú váš príbeh a nemali by ste si hovoriť veci, ktoré by ste nepovedali niekomu, koho milujete, ani súdiť samých seba.“
