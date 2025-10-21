Žene naúčtovali v podniku vyše 160 eur za šialenú vec: Ostala taká pobúrená, že sa chcela z mesta odsťahovať

Ilustračná foto: Pexels

Petra Sušaninová
Žena si chcela užiť príjemnú oslavu v reštaurácii, odchádzala ale sklamaná.

Možno to poznáte aj vy, organizujete narodeninovú oslavu, vyberiete si príjemný podnik s dobrým jedlom a pitím. Chýba však jedna vec, a to torta. Tú vám podnik zabezpečiť nevie, tak si prinesiete so súhlasom reštaurácie vlastnú. Predstavte si ale, že by ste za to museli zaplatiť viac ako 160 eur.

Šialený poplatok

Ako informuje Mail Online, 30-ročná Helena ostala v šoku, keď jej podnik v Londýne chcel naúčtovať 140 libier (v prepočte viac ako 160 eur) za to, že si priniesla na oslavu vlastnú tortu kúpenú v obchode. Pred samotnou oslavou podnik kontaktovala a opýtala sa, či je to v poriadku. Odpísali jej, že si tortu priniesť môže, no za každého hosťa zaplatí 7 libier (približne 8 eur).

Poplatok za to, že si hosť prinesie vlastnú tortu, sa vraj stáva čoraz bežnejšou záležitosťou. Podniky sa tak snažia vykompenzovať stratu, ktorá vznikne, ak si zákazník prinesie vlastný dezert namiesto toho, aby si ho objednal priamo v reštaurácii. Helena priznala, že ju to natoľko rozladilo, že sa na chvíľu zamyslela nad tým, či ešte vôbec chce žiť v Londýne alebo sa radšej odsťahuje. Má pocit, že Londýn sa snaží ľudí finančne zruinovať.

Ilustračná foto: Pexels

Za samotnú tortu zaplatila 10 libier (11,50 eura) a očakávala, že za celý stôl jej naúčtujú možno 20, nanajvýš 30 libier (23 až 35 eur). Aj to jej prišlo ako vysoká suma, no bola by ju ochotná zaplatiť. Keď sa opýtala, či si uvedomujú, že budú mať 20 hostí a bude to stáť 140 libier, personál jej potvrdil, že vskutku očakáva takúto sumu, hoci torta v porovnaní s ňou stála pár drobných.

Myslela si, že problém vyriešila, no mýlila sa

Napokon sa rozhodla sviečku na torte zapáliť vonku pred podnikom, keď už bolo po oslave. Helena si myslela, že tým je problém vyriešený, no mýlila sa. Personál skupinku vyrušil uprostred narodeninovej piesne, aby ju upozornil, že nesmie stáť pred podnikom a má sa presunúť na opačnú stranu cesty.

Helena podnik nemenovala, no podobnú praktiku zaviedlo už viacero reštaurácií. Niekde napríklad zaplatíte v prepočte takmer 30 eur, ak si prinesiete vlastný dezert. Pridáva sa ďalší nespokojný zákazník, ktorý dodáva, že musel zaplatiť 10 libier na osobu (11,50 eura) za to, že si doniesol vlastnú narodeninovú tortu.

Niektorí podnik obhajujú

Viacero ľudí vyjadrilo znechutenie. Aj keď rozumejú, že podniky nechcú prísť o peniaze, účtovať si takéto sumy za prinesenie vlastnej torty im pripadá ako krádež. Iní reštaurácie obhajujú. Vraj je pochopiteľné, že si účtujú poplatok za každú osobu, keď si každá z nich mohla z menu objednať dezert, no neurobila tak.

Ilustračná foto: Pexels

Ďalší poukazujú na to, že personál musí po prinesenej torte umyť riady a ak by pri stole sedel niekto, kto si vlastnú tortu nedoniesol, mohla reštaurácia zarobiť viac. Ľudia si vraj neuvedomujú, aké finančne náročné je pokúsiť sa udržať reštauráciu nad vodou.

