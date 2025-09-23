Žena vyhrala v lotérii 127-tisíc: Čísla jej poradil ChatGPT, takto trafil štyri z piatich. Neuveríte, čo s peniazmi urobí

Foto: Screen instagram (powerball_official) / pxhere

Zuzana Veslíková
Aj vám už niekedy dobre poradil?

Kým niektorí tipujú v lotérii stále tie isté čísla dookola v presvedčení, že raz to predsa musí vyjsť, ďalší si s výberom hlavu nelámu a nechávajú to na náhodu. No a potom je tu výherkyňa, ktorá sa poradila s umelou inteligenciou, a už asi tušíte, ako to skončilo. 

ChatGPT môže byť veľmi dobrým pomocníkom. Ak mu zadáte správnu inštrukciu, dokáže vám ušetriť hodiny hľadania na internete či v knihách. Samozrejme, netreba zabúdať na to, že môže robiť chyby, a preto – ako sa hovorí, dôveruj, ale preveruj.

Trafil skoro všetky čísla

Carrie Edwards z Virgínie neholduje lotérii často. Naposledy sa však rozhodla využiť ChatGPT a poradiť sa s ním. V aplikácii vo svojom telefóne poprosila umelú inteligenciu, aby jej poradila čísla, a následne ich skutočne stavila, informoval New York Post.

O dva dni nato dostala upozornenie o výhre v lotérii. Podarilo sa jej trafiť štyri z piatich čísel v hre Powerball a jej výhra predstavovala 150-tisíc dolárov, čo je v prepočte niečo cez 127-tisíc eur.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa POWERBALL (@powerball_official)

Celú výhru daruje

S týmito rozprávkovými peniazmi mohla urobiť čokoľvek, no rozhodla sa pomôcť dobrej veci a celú výhru venovala na charitu.

Carrie priniesol ChatGPT šťastie, to však neznamená, že ho prinesie aj vám. Ak vám teda vŕta v hlave, že tento experiment vyskúšate tiež, buďte hlavne opatrní, aby vám nezostali oči pre plač.

Ak máte pocit, že hazard negatívne zasahuje do vášho života, o pomoc môžete požiadať na bezplatnej linke 0800 131 000
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Dôchodcu vyhodili z domu, kde žila jeho rodina od roku 1904, lebo chceli postaviť diaľnicu:…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Slovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľadSlovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľad
Je veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokujeJe veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokuje
Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)
Spala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašnéSpala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašné
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v GazeAnna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v Gaze
Josefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérieJosefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérie
Obete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťažObete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťaž
Ubytujete sa tu za 44 eur na noc: Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom. Toto všetko sme zažili zadarmoUbytujete sa tu za 44 eur na noc: Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom. Toto všetko sme zažili zadarmo
Rada FPU v tichosti odklepla masaker kultúry: Sme odhodlaní ďalej sa brániť pred politickými útokmi, odkazuje ViskupičRada FPU v tichosti odklepla masaker kultúry: Sme odhodlaní ďalej sa brániť pred politickými útokmi, odkazuje Viskupič
Stal sa celebritou 5000 rokov po smrti. Vedcov skúmajúcich ľadového muža Ötziho údajne sprevádza záhadná kliatbaStal sa celebritou 5000 rokov po smrti. Vedcov skúmajúcich ľadového muža Ötziho údajne sprevádza záhadná kliatba
Za obed pre dvoch sme dali 22,90: Do podniku z Na nože sme šli s obavami, odchádzali sme prekvapeníZa obed pre dvoch sme dali 22,90: Do podniku z Na nože sme šli s obavami, odchádzali sme prekvapení
Pripisujú jej až zázračné účinky: Ashwagandha nie je všeliek. Pre niektorých ľudí môže byť nebezpečná, Dánsko ju zakázaloPripisujú jej až zázračné účinky: Ashwagandha nie je všeliek. Pre niektorých ľudí môže byť nebezpečná, Dánsko ju zakázalo

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac