Žena vyhrala v lotérii 127-tisíc: Čísla jej poradil ChatGPT, takto trafil štyri z piatich. Neuveríte, čo s peniazmi urobí

Kým niektorí tipujú v lotérii stále tie isté čísla dookola v presvedčení, že raz to predsa musí vyjsť, ďalší si s výberom hlavu nelámu a nechávajú to na náhodu. No a potom je tu výherkyňa, ktorá sa poradila s umelou inteligenciou, a už asi tušíte, ako to skončilo.
ChatGPT môže byť veľmi dobrým pomocníkom. Ak mu zadáte správnu inštrukciu, dokáže vám ušetriť hodiny hľadania na internete či v knihách. Samozrejme, netreba zabúdať na to, že môže robiť chyby, a preto – ako sa hovorí, dôveruj, ale preveruj.
Trafil skoro všetky čísla
Carrie Edwards z Virgínie neholduje lotérii často. Naposledy sa však rozhodla využiť ChatGPT a poradiť sa s ním. V aplikácii vo svojom telefóne poprosila umelú inteligenciu, aby jej poradila čísla, a následne ich skutočne stavila, informoval New York Post.
O dva dni nato dostala upozornenie o výhre v lotérii. Podarilo sa jej trafiť štyri z piatich čísel v hre Powerball a jej výhra predstavovala 150-tisíc dolárov, čo je v prepočte niečo cez 127-tisíc eur.
Celú výhru daruje
S týmito rozprávkovými peniazmi mohla urobiť čokoľvek, no rozhodla sa pomôcť dobrej veci a celú výhru venovala na charitu.
Carrie priniesol ChatGPT šťastie, to však neznamená, že ho prinesie aj vám. Ak vám teda vŕta v hlave, že tento experiment vyskúšate tiež, buďte hlavne opatrní, aby vám nezostali oči pre plač.
