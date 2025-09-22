Dôchodcu vyhodili z domu, kde žila jeho rodina od roku 1904, lebo chceli postaviť diaľnicu: Čo sa stalo potom, vás nahnevá

Ak bývate v dome, v ktorom ste vyrastali a v ktorom dokonca vyrastali aj vaši rodičia či starí rodičia, možno k danému miestu pociťujete špeciálne puto. Presne takto bola naviazaná rodina Bealovcov z anglického Northumberlandu. Niekoľko generácií dospievalo na farme Charlton Mires, ktorú napokon museli proti svojej vôli opustiť. Ako sa ukázalo, úplne zbytočne.
Bealovci boli nútení odsťahovať sa zo svojho domu kvôli plánom na výstavbu diaľnice A1, ktorá mala viesť cez ich pozemok. Mali to nešťastie, že išlo o jednu z troch nehnuteľností, ktoré bolo treba zrovnať so zemou. Napokon je však všetko inak, priblížil Mail Online. Ešte horšie.
Bolo to úplne zbytočné
61-ročnému Martinovi Bealovi, jeho manželke Amande, dcére a rodičom zostali v roku 2022 len oči pre plač. Prišli o domov, kde vyrastali štyri generácie z ich rodiny. Ako čas plynul, dom aj s farmou začal chátrať, o to väčší šok čakal na Bealovcov minulý rok, keď sa dozvedeli, že projekt obojsmernej cesty bol po nástupe novej vlády kvôli problémom s financiami zrušený.
Rodinu tento krok z pochopiteľných dôvodov poriadne nahneval. „Je totálne šialenstvo, že 200-ročný dom, do ktorého sa naša rodina nasťahovala v roku 1904, bol obetovaný kvôli ceste, ktorá sa napokon nestavia,“ opísal svoje rozhorčenie Martin.
Priznal, že ich rodina zostala touto nepríjemnou skúsenosťou poznačená a trhá im srdce vidieť, v akom stave dom po rokoch, keď v ňom nikto nebýva, vyzerá.
Ďalšia tvrdá rana osudu
Martin navyše po tejto strate prišiel aj o manželku Amandu, ktorá podľahla rakovine. Podľa jeho slov posledné mesiace jej života boli pre stres z tejto situácie ešte náročnejšie, spomenul BBC.
Začiatkom roka verejne vyhlásil, že diaľničná spoločnosť mu stále dlhuje 10 % z dohodnutej sumy, pričom on musel uhradiť napríklad daň z nehnuteľnosti alebo poplatky za vodu a elektrinu, čo sa pohybovalo v tisícoch.
Dom tak síce stále stojí, no je v schátranom stave. Ak by sa doň rodina chcela vrátiť, rekonštrukcia by ich vyšla poriadne draho. Navyše, ako dodal Martin, vždy by tu zostával strašiak, že raz projekt diaľnice ožije a tento hrozivý scenár sa zopakuje.
