Žena vstúpila do „dediny Shein“. Ľudia pracujú od rána do noci, mnohí robotu nezvládajú a po pár týždňoch končia

V jej útrobách žijú ľudia, pre ktorých je práca súvisiaca s výrobou produktov pre Shein hlavný a často jediný zdroj živobytia. Tvorkyňa obsahu Cynthia Lin túto oblasť navštívila v utajení spolu so svojím bratom, aby zistila, ako tu ľudia žijú. S exkluzívnym záznamom a novými zisteniami sa neskôr rozhodla podeliť na svojom YouTube kanáli.
Spoločnosť Shein čelila v roku 2022 viacerým kontroverziám kvôli praktikám, ktorými mala vykorisťovať zamestnancov v továrňach.
Nazrela do „dediny Shein“
Cynthia sa vydala na prieskum vyše dva roky po kauzách. Lokalitu opisuje ako základňu Sheinu, kde stoja stovky tovární na výrobu oblečenia. Podľa nej je celý systém tak prepojený a efektívny, že od zadania objednávky až po odoslanie balíčka sa všetko stihne doslova za niekoľko hodín.
Pri pobyte v „dedine Shein“ si Cynthia všimla množstvo pracovných ponúk – vývesná tabuľa bola doslova zahltená inzerátmi. Väčšina z nich sa týkala odevného priemyslu. Počas rozhovoru s jedným zo zamestnancov zistila, že skutočná mzda má byť väčšinou nižšia, než je uvedené v ponukách.
Cynthia oslovila aj známeho z odevného priemyslu, ktorý odmietol, aby jeho malý podnik dodával oblečenie pre Shein. „Za také nízke ceny by podnik neprežil,“ vysvetlil. „Spodná hranica je doslova 0,68 dolára (0,58 eura) za kus. Ich sadzby pokryjú ledva základnú výrobu a neprinášajú žiadny zmysluplný zisk.“
