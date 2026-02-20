Žena sa lyžovala pod Chopkom, zrazu odtrhla malú lavínu: Do nemocnice ju musel previezť vrtuľník

Horskí záchranári z nízkotatranského oblastného strediska Jasná pomáhali v piatok 41-ročnej slovenskej lyžiarke, ktorá sa zranila v Retranslačnom žľabe na severozápadnej strane Chopka. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.
Žena si počas jazdy odtrhla snežný prevej, aktivovala lavínový batoh a v malej lavíne zišla niekoľko desiatok metrov smerom nadol. „Bola čiastočne zasypaná a pádom si privodila poranenie dolnej končatiny. Horskí záchranári ju po dosiahnutí vyšetrili a zranenú končatinu jej zafixovali,“ priblížila zásah HZS.
Doplnila, že o súčinnosť bola pre urýchlenie zásahu požiadaná posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby z Banskej Bystrice, ktorá pacientku letecky transportovala do nemocničného zariadenia v Liptovskom Mikuláši.
Nahlásiť chybu v článku