Žena prišla z baru a našla si na účte dlh: Bola v mínuse 50 miliárd, no malo to rozumné vysvetlenie

Ocitla sa ešte v zúfalejšej situácii, než keď nám na účte svieti 0.

Veď to poznáte – idete si večer sadnúť na jeden drink a ráno sa okrem bolesti hlavy budíte pri pohľade na svoje konto aj so smútkom. Prísť o niekoľko desiatok eur nepoteší, no viete si predstaviť, v akom šoku musela byť istá Maddie, ktorá náhodou zistila, že na jej účte svieti priam hrozivý dlh?

Tiktoker s prezývkou @gabefloress zverejnil ešte v roku 2021 video, ktoré sa stalo virálnym, a dnes sa môže pochváliť viac než 14 miliónmi prehratí. Opísal v ňom desivú skúsenosť, ktorá postihla jeho kamarátku Maddie.

@gabefloress We went out to the bar and Maddie checked her phone when we got home and she’s -$50 billion dollars in debt #fyppageforyou #fypシ ♬ original sound – gabe

Prekvapene pozerala na svoje bankové konto

„Boli sme v bare a keď sme prišli domov, Maddie si skontrolovala svoj mobil a zistila, že má dlh 50 miliárd dolárov,“ opísal situáciu v popise videa, v ktorom mladá žena ukazuje stav svojho účtu.

V komentároch sa rozprúdila búrlivá diskusia a mnohí Maddie adresovali vtipné rady, ako so situáciou naložiť. „Musíš sa rýchlo vydať za Jeffa Bezosa,“ stojí v jednej z nich. „Bill Gates je slobodný,“ zopakovali viacerí.

Ďalší si neodpustili vtipné poznámky. „Takto si moji rodičia myslia, že vyzerá stav môjho účtu,“ poznamenal iný komentujúci. „Aspoňže ti na druhom účte zostalo 76 dolárov,“ snažili sa nájsť na situácii aj niečo pozitívne.

Šťastný koniec

Ako sa napokon ukázalo, nešlo o žiadnu luxusnú a divokú párty, ale o chybu v banke. Portál LADbible vysvetlil, že Maddie kontaktovala svoju banku, ktorá svojho času vydala stanovisko, podľa ktorého evidovali v ten víkend technickú chybu, v dôsledku ktorej účty niekoľkých klientov „zblbli“ a ukazovali nereálne čísla.

Maddie si tak mohla vydýchnuť, pretože dlh, ktorý by nesplatila ani do konca svojho života, nebol skutočný.

Kratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov.…

