Žena navštívila Severnú Kóreu, nesmela opustiť hotel, zákaz obišla trikom. Zažila niečo veľmi zvláštne

Reprofoto: YouTube.com (Drew Binsky)

Michaela Olexová
Pchjongjang sa po rokoch pomaly otvára turistom.

Do KĽDR chcel zamieriť aj známy cestovateľ Drew Binsky, ktorý o svojich výpravách pravidelne zverejňuje obsah na sociálnych sieťach. Narazil však na zásadný problém. Je Američan, čo znamená, že do krajiny stále nesmie vstúpiť. Jeho riešenie pripomína taktiky zo studenej vojny: namiesto seba vyslal do Severnej Kórey priateľku z Lotyšska a požiadal ju, aby celú cestu detailne zdokumentovala.

A tak sa začala výprava Európanky, ktorá nakrátko nazrela do reality najizolovanejšej veľmoci na našej planéte.

Takto môžete vyjsť von bez sprievodcu

Binsky už v minulosti KĽDR navštívil a potvrdzuje, že veci sa odvtedy veľmi nezmenili. Turista je neustále pod dozorom oficiálneho sprievodcu a stále platí aj zákaz voľného pohybu: nemôžete opustiť hotel ani sa venovať ničomu, čo nie je vopred schválené Kórejskou stranou práce.

Program návštevy je pevne nalinkovaný. Dvojica však prišla na spôsob, ako sa aspoň na chvíľu ocitnúť mimo priameho drobnohľadu: účasť na Pchjongjangskom maratóne. „Ak sa naň prihlásite, môžete si ísť ráno zabehať pred hotel bez sprievodcu,“ vysvetlil Binsky. Jeho priateľka prezradila, že počas ranného behu bola skutočne sama – hoci ju dôrazne upozornili, že ak vynechá raňajky, budú ju okamžite hľadať.

Návšteva KĽDR sa nesie v znamení pevnej disciplíny: turistov vozia k vopred určeným pamätníkom, vrátane sôch bývalých vodcov Kim Ir-sena a Kim Čong-ila, pred ktorými sa musíte pokloniť a položiť kvety. Navštívili aj niekoľko obchodov so suvenírmi, v ktorých dominovali propagandistické plagáty.

Najzvláštnejší moment prišiel po 21:00: „Neformálne sme sa prechádzali po ulici a zrazu začala veľmi nahlas hrať kórejská hudba. Neviem, či to bola náhoda alebo zámer. Možno ju pustili len preto, aby na nás urobili dojem. Odpoveď sa asi nikdy nedozvieme,“ opísala cestovateľka.

Po takejto skúsenosti sa dá povedať jediné: aj keď mnohých fascinuje predstava navštíviť Severnú Kóreu a nazrieť za oponu jej záhadnosti, po podobnej návšteve by sme zrejme odchádzali ešte zmätenejší než na začiatku.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Najdystopickejší blok na svete: Žije v ňom 20-tisíc ľudí, ktorí ho nemusia opustiť ani raz…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Bývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiťBývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiť
Režisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčovýRežisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčový
Nútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal miliónyNútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal milióny
Exkluzívne: Detským ambulanciám došla trpezlivosť. Ospravedlnenky majú voľne dostupné v čakárni, môže si ich zobrať ktokoľvekExkluzívne: Detským ambulanciám došla trpezlivosť. Ospravedlnenky majú voľne dostupné v čakárni, môže si ich zobrať ktokoľvek
Ubytujete sa za 13 € a najete za 10 €: Najkrajšie vianočné trhy v Európe pre rok 2025 máme len na skok. Začínajú už čoskoroUbytujete sa za 13 € a najete za 10 €: Najkrajšie vianočné trhy v Európe pre rok 2025 máme len na skok. Začínajú už čoskoro
Zaplatili sme len 3 eurá: Vyskúšali sme sa veľmi lacno najesť v reštaurácii z Na nože. Niektorým sa takéto jedlo priečiZaplatili sme len 3 eurá: Vyskúšali sme sa veľmi lacno najesť v reštaurácii z Na nože. Niektorým sa takéto jedlo prieči
Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?
Najnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbouNajnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbou
Budú vianočné trhy v Bratislave drahšie? Stánkarov zaťaží vyššia 23 % DPH, na ľudí tento rok čakajú aj výhodné ponukyBudú vianočné trhy v Bratislave drahšie? Stánkarov zaťaží vyššia 23 % DPH, na ľudí tento rok čakajú aj výhodné ponuky
Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštneMamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštne
Navštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú príroduNavštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú prírodu
Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuliBoli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac