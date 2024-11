Najdystopickejší blok na svete: Žije v ňom 20-tisíc ľudí, ktorí ho nemusia opustiť ani raz za rok, toľkoto stojí nájom

Gigantická štruktúra s názvom The Regent International mala pôvodne slúžiť ako luxusný 6-hviezdičkový hotel. Stopy pôvodného plánu dnes nájdeme vo vnútri budovy, v podobe visiacich lustrov, dekoratívnych stĺpov či komunitných miestností.

Obytný blok nevídaných rozmerov nájdeme vo významnom čínskom meste Chang-čou, v centrálnej obchodnej štvrti s názvom Qianjiang Century City. Štvrť sa pýši tým, že pre mesto vytvára renomovanú technologickú a podnikateľskú povesť, a je známa svojou modernou architektúrou.

Viac ako 20-tisíc rezidentov s funkčnosťou bežného mestečka

Výška samotného bloku The Regent International je viac ako 200 metrov. Na plochu má približne 260-tisíc metrov štvorcových.

Budova má niesť prezývku „najudržateľnejšia živá budova na svete“, píše The Sun, ktorý ho sám opísal ako „mamutiu štruktúru“. K dnešnému dňu v nej má prebývať viac ako 20-tisíc rezidentov, hoci by sa do nej vošlo (a podľa niektorých zdrojov tam v jednom bode aj žilo) až 30-tisíc obyvateľov.

Vo vnútri majú ľudia všetko, čo potrebujú pre život – supermarkety, obchody, školy, kancelárie i fitnescentrá. Funguje jednoducho ako celkom bežné mestečko. Obyvatelia si vedia skočiť ku kaderníkovi, do baru i do reštaurácie, zašportovať si a večer si posedieť vo svojom apartmáne. Pokiaľ majú v budove vyriešené zamestnanie, vyjsť von by technicky nemuseli ani raz ročne.

Ako píše The Jerusalem Post, nájom vás tu vyjde na pár drobných – malý byt bez okien stojí už 1 500 juanov, alebo necelých 200 eur mesačne. Väčšie a presvetlené byty s balkónom sa môžu vyšplhať na 4-tisíc juanov za mesiac, čo je trochu viac než 500 eur.

A pokiaľ si myslíte, že takúto ponuku musí využiť len skutočne človek v núdzi, váš predpoklad je nesprávny. Podľa portálu totiž budova dokázala svojou lukratívnou pompéznosťou „prilákať aj niektoré známe tváre Číny – miestne celebrity a influencerov“.