Žena našla pokladničný doklad zo slovenských potravín z roku 2006: Za nákup zaplatila v prepočte len 4 eurá

Pamätáte si ešte na tú dobu, keď sme v obchodoch platili slovenskými korunami? Verili by ste tomu, že pred takmer 20 rokmi by ste v potravinách za pár základných potravín zaplatili približne len 4 eurá? Pozrite sa, čo všetko sa žene podarilo za túto malú sumu nakúpiť.
Vo facebookovej skupine s názvom RETRO spomienky na detstvo, ktorá má takmer 370-tisíc členov, sa ľudia delia o svoje spomienky na 20. storočie. Pridávajú rôzne fotografie predmetov, ktoré používali ako deti, činností, ktoré robili, sladkostí, ktoré mali radi ako malí a podobne.
Jedna žena dokonca pri prezeraní receptov v starej kuchárskej knihe objavila pokladničný doklad z CBA potravín z roku 2006.
Nákup ju v prepočte stál len približne 4 eurá
Na takmer už vyblednutej účtenke vám ako prvé udrú do očí ceny ešte v slovenských korunách. Jej nákup sa skladal zo siedmich vecí. Konkrétne si kúpila zemiakový krájaný chlieb 800 gramov za 23,90 slovenských korún, čo je v prepočte na eurá necelých 0,80 centov.
Ďalej si kúpila niťovky za 13,90 Sk (0,46 €), Ramu za 29,90 Sk (0,99 €), liter polotučného mlieka za 20,90 Sk (0,69 €), jahody za 17,90 Sk (0,59 €), zemiakový chlieb za 12,40 Sk (0,41 €) a CBA tašku za 1,50 Sk (0,05 €). Nákup ju tak vyšiel na 120,50 Sk, čo sú približne len 4 eurá.
Všetky produkty, ktoré si zakúpila, ju dokonca vyšli pod jedno euro. V súčasnosti by sme si za takýto nákup pravdepodobne museli siahnuť oveľa hlbšie do vrecka, ako pred takmer 20 rokmi.
