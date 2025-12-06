Žena mala 27 rokov tajomstvo a skrývala ho pred svojimi deťmi. Netušili, kde pracuje a mala dobrý dôvod

Foto: Instagram (annelizabethbutler)

Zuzana Veslíková
Dozvedeli sa to spôsobom, z ktorého spadnete na zadok.

Viete si predstaviť, že by ste zrazu precitli a po dlhých desiatkach rokov zistili, že jeden z vašich rodičov má úplne iné zamestnanie, než ste si mysleli? 

Ann Butler tajila pred svojimi piatimi deťmi jednu z najzásadnejších vecí, a dá sa povedať, že viedla dvojitý život. Znie to ako z filmu? Áno, a keď zistíte, čo bolo skutočnou náplňou jej práce, rýchlo pochopíte.

 

Jej deti vyrastali v presvedčení, že Ann pracuje na americkom ministerstve zahraničných vecí ako diplomatka, priblížil portál LADbible. V skutočnosti sa venovala niečomu ešte zaujímavejšiemu, avšak aj nebezpečnejšiemu. Pracovala ako agentka pre CIA.

Manžel Joe o tom, samozrejme, vedel. Pred ním by takúto informáciu utajiť nedokázala, no nikdy sa jej na detaily nepýtal a rešpektoval to.

Milujúca manželka a mama, a agentka v jednom

Ann priznala, že skĺbiť takúto náročnú prácu s rodinným životom, nebolo jednoduché. Pre svoje deti chcela byť prítomná stále, preto si musela všetky svoje povinnosti dôkladne plánovať.

Ako prezradila v rozhovore pre IngramSpark, s celou rodinou sa museli každých pár rokov sťahovať, predsa len, jej úlohou bolo verbovanie špiónov a zhromažďovanie spravodajských informácií. Čiže v jeden moment riešila agentov, s ktorými spolupracovala, a v ďalší nakupovala potraviny v supermarkete, aby bolo doma čo na večeru.

 

Odhalenie, ktoré by ste len tak nepredýchali

Tajomstvo sa jej darilo ukrývať dlhých 27 rokov. Ako prvá naň prišla jej najstaršia dcéra, a to úplne náhodou. Prezradila jej to kamarátka zo školy, ktorá o tom vedela od svojich rodičov, ktorí pravdu poznali, pretože sa v kruhoch CIA tiež pohybovali.

Na ostatné deti Ann čakalo obrovské prekvapenie – deň predtým, ako zavesila svoju kariéru na klinec, ich zobrala do budovy CIA a ukázala im, čomu sa vlastne venuje. Napokon sa o svoj príbeh podelila v knihe.

