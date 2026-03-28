Žena bola v kóme 3 týždne: Porodila trojičky, keď sa prebudila, všetko bolo preč

Ilustračná foto: Pexels

Petra Sušaninová
V kóme prežila iný život.

Predstavte si, že žijete svoj život, máte bývanie, rodinu, deti. Zrazu sa ale preberiete a zistíte, že nič z toho nebola realita, hoci ste verili, že áno. Žena v kóme si bola istá, že porodila trojičky, aj keď to tak nebolo.

Kruté prebudenie

Ako píše Mail Online, 19-ročná Clélia Verdier z Francúzska má živé spomienky na pôrod svojich trojčiat. Spomína si na bolesť, radosť z toho, keď prvýkrát držala svoje dcéry v náručí, a na zúfalstvo, keď jedna z nich krátko nato zomrela. V skutočnosti však nikdy tehotná nebola a žiadne deti nemá. Ako je to možné?

Celý ten čas ležala v nemocnici v umelom spánku. Nejde o prvý prípad, keď sa v mysli človeka v kóme odohral celý ďalší život a keď sa zobudil, zistil, že nič z toho nie je pravda. Clélia vysvetlila, že sa v roku 2025 pokúsila siahnuť si na život. Lekári ju zachránili, no v umelom spánku strávila tri týždne.

Pamätá si, že mala extrémne živé sny a nočné mory. Keďže však nevedela, že je v kóme, stali sa jej realitou.

Ilustračná foto: Unsplash

Prežila 7 rokov

Jeden zo snov bol reálnejší ako všetky ostatné – ten, v ktorom sa stala matkou. Zdalo sa jej, že prežíva skutočnú fyzickú a psychickú bolesť všetkého, čo sa v jej mysli odohrávalo. „V tom sne som porodila trojčatá, ktorým som dala mená Mila, Miles a Maïlée. Maïlée zomrela krátko po narodení. Cítila som sa strašne, pohltil ma smútok a pocit viny,“ vysvetlila Clélia.

Hoci bola v kóme 3 týždne, v sne prežila dlhých 7 rokov, počas ktorých videla svoje dcéry vyrastať. Pamätá si, ako s nimi chodievala na prechádzky, starala sa o ne a čítala im rozprávky na dobrú noc. Milovala ich celým srdcom.

Keď sa z kómy napokon prebrala, jej prvá otázka znela, kde sú jej deti. Keď jej lekári oznámili, že žiadne neexistujú, ostala v šoku. Bola presvedčená o tom, že je naozaj matkou. Bolo nesmierne náročné zmieriť sa s tým, že tých 7 rokov sa odohralo len v jej hlave.

Ilustračná foto: Unsplash

Odborníci zaznamenali viacero podobných prípadov

