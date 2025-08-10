Žena 20 rokov nepracovala, plat dostávala aj tak: Za toto sa rozhodla zamestnávateľa zažalovať

Snom nejedného človeka je mať nekonečnú dovolenku. Pre istú ženu sa ale nemožnosť pracovať premenila na nočnú moru, a to napriek tomu, že dostávala plat. Rozhodla sa podať žalobu.
Zamestnávateľ sa jej pokúšal vyjsť v ústrety
Ako píše The Sun, bývalá zamestnankyňa mobilného operátora Orange Laurence Van Wassenhove 20 rokov dostávala plat napriek tomu, že nepracovala. Tvrdí ale, že to bolo extrémne náročné. Vysvetlila, že mala pocit, akoby bola zámerne vyčleňovaná z kolektívu.
Laurence má vzdelanie v oblasti ľudských zdrojov, no trpí vážnymi zdravotnými problémami vrátane epilepsie a hemiplégie, ochrnutia, ktoré postihuje len jednu stranu tela. Ovplyvňuje ju to natoľko, že nemôže chodiť do práce. Laurence je tiež matkou dvoch detí, pričom jedno je autistické. Napriek tomu, že dostávala plat, tvrdila, že z peňazí nedokázala vyžiť a hrozilo jej nútené vysťahovanie z domova.
Woman Sues Telecom Giant After 20 Years of Being Ignored at Work 😔
Laurence Van Wassenhove is suing her longtime employer, Orange (formerly France-Télécom), for discrimination after spending 20 years on the payroll without being given any real work.
She was moved to a… pic.twitter.com/NrScOorI60
— TonyToni (@djtonytoni) August 4, 2025
Bola zamestnaná ako štátna zamestnankyňa v spoločnosti Orange, predtým známej ako France-Télécom. Vzhľadom na jej zdravotný stav jej bolo ponúknuté miesto sekretárky. Zamestnávateľ sa jej pokúšal vyjsť v ústrety a vyhovieť jej potrebám. Po tom, ako Orange prevzal France-Télécom, žena v roku 2002 požiadala o preradenie do iného regiónu.
Podala žalobu
Zamestnávateľ preskúmal jej stav a zhodnotil, že naozaj nemôže pracovať na danej pozícii. Nevedel však, čo s ňou. Preto bola istý čas doma ako práceneschopná, následne jej Orange navrhol, aby ako zdravotne znevýhodnená odišla do dôchodku. Zamestnávateľ ju ale aj naďalej evidoval ako zamestnanca a posielal jej výplatu v plnej výške, aj keď nedostávala žiadne pracovné zadania.
Laurence Van Wassenhove, a French woman, took LEGAL ACTION against her former employer, Orange ( French telecom giant) , for FULLY PAYING HER SALARY for 20 long years without any work being assigned to her 🤭😱
A thread 🧵( 1/6 ) pic.twitter.com/Wn2dDeNk6F
— Gautam Seth (@GautamS15540834) December 23, 2024
Laurence tvrdí, že to zamestnávateľ urobil zámerne, aby ju prinútil dať výpoveď. Podala dokonca aj sťažnosť na úrade pre boj proti diskriminácii. Orange vyčlenil mediátora, ktorý však dosiahol len veľmi málo. Žena dodala, že byť doma a dostávať plat, aj keď človek nepracuje, nie je privilégium, vraj sa to znášala veľmi ťažko.
Najala si dokonca aj právnika, ktorý tvrdí, že Laurence následkom izolácie trpela depresiou, a podala žalobu. Aj keď je človek zdravotne znevýhodnený, má miesto v spoločnosti a má právo socializovať sa. Orange sa bránil, že urobil všetko pre to, aby žene vyšiel v ústrety. Dokonca jej ponúkol možnosť vrátiť sa do práce v upravených podmienkach, no nikdy k tomu nedošlo, lebo Laurence vždy ostala doma ako práceneschopná.
