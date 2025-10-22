Zemetrasenie neďaleko Slovenska: Ľudia boli v panike, hýbali sa postele aj lampy. Otrasy sme pocítili aj u nás

Kým väčšina ľudí spala, južné Maďarsko sa v noci na stredu prebudilo do otrasov. Krajinu zasiahlo zemetrasenie so silou 4,1 magnitúdy, ktoré vyľakalo obyvateľov a triaslo nábytkom aj pohármi. Otrasy boli také výrazné, že ich zaznamenali aj na Slovensku.
Ako informuje portál earthquaketrack, k zemetraseniu došlo o 00:50. Epicentrum sa nachádzalo približne 37 kilometrov od mesta Kecskemét, v hĺbke 12 kilometrov. Hoci išlo o mierne silnejšie zemetrasenie, jeho účinky boli citeľné až v okruhu 100 kilometrov, vrátane Budapešti.
Ľudí zo spánku prebudilo dunenie a trasúce sa steny
Ako píše iMeteo, sociálne siete zaplavili správy od obyvateľov, ktorí popisovali nepríjemné chvíle. „Počuli sme dunenie a cítili, ako sa zatriasla posteľ,“ píše jeden zo svedkov. Iní tvrdia, že im počas noci vibrovali lampy či presýpali poháre na poličkách.
Niektorí ľudia z okolia epicentra spozorovali aj drobné praskliny na stenách, no rozsiahle škody zatiaľ hlásené neboli. Podľa TASR trvalo zemetrasenie len približne päť sekúnd, no bolo dosť silné na to, aby zobudilo tisíce ľudí.
Maďarsko si pamätá silnejšie otrasy
Zem sa na maďarskom území triasla už viackrát. Najsilnejšie zemetrasenie tamojšej histórie sa odohralo 28. júna 1763 pri Komárome, kde magnitúda dosiahla 6,2 až 6,5. Aj keď tentoraz išlo o oveľa slabší otras, pre mnohých bol nepríjemným pripomenutím, že ani stredná Európa nie je úplne pokojná.
