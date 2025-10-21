Gašpar, odstúpiť: Pred parlamentom dnes protestovalo viac ako 5-tisíc ľudí. Dav volal po dôstojnosti a spravodlivosti

V Bratislave sa opäť konal protest za odstúpenie riaditeľa Slovenskej informačnej služby Pavla Gašpara. Po dvoch týždňoch ho zorganizovala opozičná strana SaS, tentoraz pred budovou parlamentu. Podľa organizátorov sa na pochode zúčastnilo viac ako päťtisíc ľudí, ktorí skandovali heslá „Gašpar, odstúpiť“ a „Dosť bolo Fica“.
Ako píše Denník N, protest sa musel pre rekonštrukciu Námestia SNP presunúť pred Starú tržnicu na Námestie Nežnej revolúcie. Ako prvý prehovoril režisér a občiansky aktivista Nikita Slovák, ktorý povedal, že „tí ľudia nám dennodenne klamú a robia si z nás bláznov. Buď oni, alebo my.“ Dodal, že ak sa bojuje za demokraciu, bude stáť na pódiu vždy, keď bude môcť.
Hlina: Dôstojnosť, bezpečnosť a budúcnosť
Poslanec Alojz Hlina zo SaS vysvetlil, že protest vznikol pre tri dôvody – dôstojnosť, bezpečnosť a budúcnosť. Podľa neho sa vláda správa ako „mafánske spoločenstvo“ a vyzval na vyvodenie zodpovednosti. „Nemôže byť šéf SIS s takými nevyjasnenými majetkovými pomermi. Máme na viac,“ odkázal davu.
Kolíková a Števulová kritizovali aroganciu moci
Pred parlamentom sa k ľuďom prihovorili aj poslankyne Mária Kolíková a Zuzana Števulová. Kolíková vyhlásila, že „toto je demokracia, nenecháme si ju ukradnúť“ a označila Pavla Gašpara za symbol arogancie moci. Števulová zas upozornila, že vláda presadila rozpočet, ktorý „vytiahne z peňaženiek bežných rodín 600 eur,“ no pre rodinu Gašparovcov vraj urobí všetko.
Gašpar sa bráni, polícia vyšetruje
Riaditeľ SIS čelí kritike od augusta, keď v Nitre spôsobil dopravnú nehodu. Tvrdí, že neodstúpi, „až keď budú zákonné dôvody.“ Rodina z druhého auta však jeho tvrdenia odmieta a tvrdí, že sa o zranené dieťa vôbec nezaujímal. Prípad už vyšetruje aj policajná inšpekcia.
Líder SaS Branislav Gröhling oznámil, že strana plánuje iniciovať mimoriadnu schôdzu na odvolanie šéfa SIS. „Všetci sa spojíme a demokratickým spôsobom povalíme túto vládu,“ vyhlásil. Protest ukončila slovenská hymna, počas ktorej dav skandoval „Slovensko si nedáme“.
