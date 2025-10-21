Gašpar, odstúpiť: Pred parlamentom dnes protestovalo viac ako 5-tisíc ľudí. Dav volal po dôstojnosti a spravodlivosti

Reprofoto: Facebook/Sloboda a Solidarita

Nina Malovcová
Ľudia žiadajú odchod Pavla Gašpara, SaS sľubuje pokračovanie tlaku.

V Bratislave sa opäť konal protest za odstúpenie riaditeľa Slovenskej informačnej služby Pavla Gašpara. Po dvoch týždňoch ho zorganizovala opozičná strana SaS, tentoraz pred budovou parlamentu. Podľa organizátorov sa na pochode zúčastnilo viac ako päťtisíc ľudí, ktorí skandovali heslá „Gašpar, odstúpiť“ a „Dosť bolo Fica“.

Ako píše Denník N, protest sa musel pre rekonštrukciu Námestia SNP presunúť pred Starú tržnicu na Námestie Nežnej revolúcie. Ako prvý prehovoril režisér a občiansky aktivista Nikita Slovák, ktorý povedal, že „tí ľudia nám dennodenne klamú a robia si z nás bláznov. Buď oni, alebo my.“ Dodal, že ak sa bojuje za demokraciu, bude stáť na pódiu vždy, keď bude môcť.

Hlina: Dôstojnosť, bezpečnosť a budúcnosť

Poslanec Alojz Hlina zo SaS vysvetlil, že protest vznikol pre tri dôvody – dôstojnosť, bezpečnosť a budúcnosť. Podľa neho sa vláda správa ako „mafánske spoločenstvo“ a vyzval na vyvodenie zodpovednosti. „Nemôže byť šéf SIS s takými nevyjasnenými majetkovými pomermi. Máme na viac,“ odkázal davu.

Kolíková a Števulová kritizovali aroganciu moci

Pred parlamentom sa k ľuďom prihovorili aj poslankyne Mária Kolíková a Zuzana Števulová. Kolíková vyhlásila, že „toto je demokracia, nenecháme si ju ukradnúť“ a označila Pavla Gašpara za symbol arogancie moci. Števulová zas upozornila, že vláda presadila rozpočet, ktorý „vytiahne z peňaženiek bežných rodín 600 eur,“ no pre rodinu Gašparovcov vraj urobí všetko.

Gašpar sa bráni, polícia vyšetruje

Riaditeľ SIS čelí kritike od augusta, keď v Nitre spôsobil dopravnú nehodu. Tvrdí, že neodstúpi, „až keď budú zákonné dôvody.“ Rodina z druhého auta však jeho tvrdenia odmieta a tvrdí, že sa o zranené dieťa vôbec nezaujímal. Prípad už vyšetruje aj policajná inšpekcia.

Líder SaS Branislav Gröhling oznámil, že strana plánuje iniciovať mimoriadnu schôdzu na odvolanie šéfa SIS. „Všetci sa spojíme a demokratickým spôsobom povalíme túto vládu,“ vyhlásil. Protest ukončila slovenská hymna, počas ktorej dav skandoval „Slovensko si nedáme“.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Fico o rozsudku Cintulu: Odpustil som mu, no jeho učitelia vykrikujú na námestiach. Varoval aj…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“
Kričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokovKričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokov
Namiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipyNamiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipy
Skutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínomSkutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínom
Lenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamáriLenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamári
Bol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórieBol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórie
Veľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohuVeľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohu
Český zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanieČeský zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanie
Okúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecouOkúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecou
V 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nikV 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nik
Genealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšieGenealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšie
Dopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravyDopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravy

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac