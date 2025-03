Železnice nesplnili sľub, sťažujú sa obce. Pre nedostatok výpravcov tam vlaky nebudú zastavovať, starostovia sa búria

Vlaky tam už zastavovať nebudú. Obce Sekule, Borský svätý Jur a Kuklov (okr. Senica) sa stali obeťami zmien grafikonu Železníc Slovenskej republiky (ŽSR). Preto, že vlaky v obci Sekule nebudú zastavovať, priťaží sa cestujúcim rovno zo všetkých troch obcí.

Smerom z Kútov do Bratislavy a naopak zastavuje v obci Sekule dokopy 32 priamych a 4 nepriame vlaky. To by sa malo zmeniť od 7. apríla, odkedy v Sekuliach tieto vlaky nezastavia. To nahnevalo nielen občanov, ale aj starostov, ktorí za ponechanie spojov bojujú.

Hlavným problémom má byť pritom nedostatok personálu, konkrétne výpravcov.

Nedodržali sľub

O probléme s nedostatkom zamestnancov na železničnej stanici Sekule sa vie dlhšie. Obec Sekule uviedla, že železnice nedodržali sľub, že situáciu budú riešiť.

„Pred rokom ŽSR verejne deklarovali, že intenzívne pracujú na riešení problému chýbajúcich zamestnancov na železničnej stanici Sekule. Očakávali sme opatrenia na stabilizáciu personálu a zabezpečenie plynulej prevádzky stanice. Namiesto toho sme sa však dočkali presného opaku – úplného zrušenia zastavovania vlakov v smere Bratislava – Kúty,“ píše obec v stanovisku.

Minulý rok v apríli museli ŽSR obmedziť 7 najmenej frekventovaných spojov. Aj vtedy to odôvodnili nedostatkom zamestnancov.

„Situácia sa výrazne skomplikovala na konci minulého roka odchodmi do starobných a predčasných starobných dôchodkov, najmä predčasného starobného dôchodku po 40 odpracovaných rokoch. V roku 2023 ŽSR celkovo evidovali 1 575 skončení pracovného pomeru, z toho 1 024 boli odchody do dôchodku a prijatých bolo len 952. Už z týchto údajov je zrejmé, že máme nedostatok zamestnancov a tento stav sa prehlbuje, najmä z dôvodu nízkej konkurencieschopnosti hlavne v mzdovej oblasti,“ uviedla ŽSR.

Podľa starostu obce Kuklov Petra Mráza na stretnutí zástupcov železníc so starostami troch obcí padla zmienka, že rovnaký scenár môže postihnúť železničnú stanicu Gbely.

Rozhodnutie prináša viacero obmedzení

Podľa obce Sekule zrušenie zastavovania vlakov spôsobí problémy obyvateľom, ale aj cestujúcim z okolia. Ide najmä o susedné obce Borský Svätý Jur a Kuklov, z ktorých cestujúci prichádzajú do Sekúľ autobusom.

Spoliehať by sa tak museli na cestovanie zo železničnej stanice Kúty, skadiaľ vlak do Bratislavy odchádza. Ako však obec pripomína, táto možnosť je nevýhodná, a to napríklad z dôvodu nedostatočnej kapacity parkovania v Kútoch a problémového presunu cestujúcich.

Rozhodnutie železníc v každom prípade donúti obyvateľov dochádzať, čím sa predĺži ich cesta a zvýšia náklady na dopravu. Starosta tvrdí, že miestni obyvatelia vlaky využívajú najmä na cestu do práce, školy a k lekárovi.

Starosta hovorí o ignorácii, vytvoril aj petíciu

Oslovili sme starostu Sekúľ Adriana Krajčíra. Ten nám prezradil, že od zverejnenia informácie o zmene v zastavovaní vlakov sa toho veľa nezmenilo.

„V piatok som oficiálne požiadal Generálne riaditeľstvo ŽSR o prijatie vo veci riešenia uvedeného problému, rovnako tak mám dohodnuté stretnutie s vedením oblastného riaditeľstva ŽSR v Trnave, preto chcem veriť, že ich rozhodnutie o zákaze zastavovania osobných vlakov v smere z Bratislavy do Kútov v našej železničnej stanici Sekule ešte nie je konečné a dá sa nájsť rozumnejšie. Už dňa 5. 3. 2025 som adresoval žiadosť hovorkyni ŽSR o potvrdenie neoficiálne získanej informácie o zákaze zastavovania a podrobností. K dnešnému dňu žiadna odpoveď neprišla. Napriek tomu, že sme ich takto pred rokom požiadali o lepšiu a včasnejšiu informovanosť samospráv dotknutých území, túto žiadosť jednoducho ignorujú,“ vyjadril sa starosta.

Starosta tiež vytvoril petíciu za zachovanie zastavovania vlakov v obci Sekule, doteraz má niečo cez 650 podpisov. V petícii žiada o prehodnotenie rozhodnutia, otvorenie diskusie, zabezpečenie personálu a zabezpečenie dostupnosti verejnej dopravy v regióne.

Železnice dúfajú v zázrak, priznávajú problém s personálom

K rušeniu spojov sme oslovili ŽSR, ktoré priznali problémy s nedostatkom pracovníkov vrátane výpravcov. Potvrdili nám aj termín 7. apríl 2025, od ktorého budú vlaky cez Sekule iba prechádzať.

„Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) dlhodobo upozorňujú na nedostatok niektorých pracovníkov z kritickej infraštruktúry, napríklad aj výpravcov, pričom sa neustále snažia o získanie nových kolegov práve do týchto typov pozícii. Z dôvodu nedostatku potrebného počtu výpravcov, ako aj v záujme zabezpečenia dopravnej prevádzky v ostatných, dopravne dôležitejších staniciach (v tomto prípade v ŽST Kúty), musia ŽSR zaviesť od 7. apríla 2025 v ŽST Sekule nepretržitú výluku dopravnej služby.

S nepretržitou výlukou dopravnej služby v ŽST Sekule sa zatiaľ počíta aj v grafikone vlakovej dopravy na roky 2025/2026. ŽSR však budú grafikon pripravovať s rezervou pre prípad, že sa podarí zastavovanie v ŽST Sekule obnoviť, a to v okamihu, keď sa personálna situácia zlepší. K tejto téme naďalej prebiehajú rokovania s dopravcom, ako aj so zástupcami obce,“ uviedla hovorkyňa ŽSR Petra Lániková.