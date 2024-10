Železnice čakajú historické zmeny: Nový grafikon prinesie viac expresov medzi Bratislavou a Košicami, IC vlaky končia

Vlaky medzi Bratislavou a Košicami budú podľa nového grafikonu vlakovej dopravy na rok 2025 jazdiť v hodinovom takte. Namiesto súčasných 11 vlakov, ktoré tvorilo sedem expresov a štyri IC vlaky, bude jazdiť 16 expresov. V rámci toho budú dva páry zrýchlených vlakov s časom dojazdu pod päť hodín.

Nový grafikon začne platiť od 15. decembra. Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) o tom informoval v utorok na tlačovej konferencii, ktorou reagoval aj na medializované rušenie IC vlakov. „Zavádzame hodinový takt. Každú hodinu pôjde vlak medzi Bratislavou a Košicami tak, ako je to v okolitých štátoch a medzi veľkými mestami. Bude mať 16 expresov, namiesto 11 vlakov – sedem expresov a štyri IC. Pre všetky tieto vlaky, teda pre všetky expresy, bude zachovaný systém zliav cestovania zadarmo pre študentov a seniorov,“ uviedol Ráž.

Viac spojov

Prínosom nového grafikonu bude podľa ministra viac spojov na trati Bratislava – Košice. Pribudne osem zastávok, expresy budú zastavovať v Trenčíne, Považskej Bystrici, Púchove, Vrútkach, Kraľovanoch, Ružomberku, Štrbe a Margecanoch. Výsledkom nového grafikonu budú podľa Ráža menej preplnené vlaky a nárast obslužnosti cestujúcich.

Nový grafikon má priniesť aj dva páry zrýchlených spojov, ktoré budú jazdiť ráno a večer. „Dva páry vlakov budú mať dojazdový čas pod päť hodín. Bude to ten istý čas, ako má IC,“ uviedol minister. Tieto spoje budú mať desať zastávok, budú povinne miestenkové, no platiť v nich budú ceny a systém zliav ako v klasickom expresnom vlaku, vysvetlil Ráž.

„Je to prvýkrát v histórii SR, čo sa na diaľkovej doprave medzi Bratislavou a Košicami v novom grafikone budú cestujúci prepravovať každú hodinu. Toto je bežný štandard v EÚ a ja som veľmi rád, že sa nám to v spolupráci s ministerstvom dopravy a kolegami zo Železníc SR podarí dodať do nového grafikonu,“ uviedol generálny riaditeľ Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Peter Helexa.

Pripomenul, že na trati medzi Bratislavou a Košicami bude jazdiť 16 párov expresov, teda dokopy 32 vlakov, v rámci toho štyri vlaky v zrýchlenom režime. Doplnil, že zmeny nastanú aj na ďalších železničných tratiach. ZSSK v novom grafikone pridáva dovedna 60 párov vlakov, po tratiach na Slovensku tak bude podľa nového grafikonu jazdiť 1800 vlakov denne.