Zelenskyj žiada rýchle dodanie zbraní: Rusko vraj chystá masívne útoky

Foto: TASR/AP

Martin Cucík
TASR
Vojna na Ukrajine
Ukrajina je na tom najhoršie od začiatku vojny, Rusko cielene útočí na energetickú infraštruktúru.

Z poznatkov ukrajinskej tajnej služby vyplýva, že Rusko pripravuje novú vlnu „masívnych útokov“ na Ukrajinu, uviedol v piatok tamojší prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Nemecká agentúra pripomína, že vyjadrenia Zelenského prišli v čase, keď sa Ukrajina v mrazivom počasí snaží udržať v prevádzke svoju energetickú sieť, ktorá je pravidelne terčom ruských útokov.

S našimi partnermi hovoríme úprimne – o raketách protivzdušnej obrany aj o systémoch, ktoré tak veľmi potrebujeme,“ povedal Zelenskyj. „Dodávky sú nedostatočné,“ poznamenal ďalej.

Ako uviedol portál Reuters, niektorí Kyjevčania musia prežiť 18 až 20 hodín denne bez prístupu k elektrine. Ukrajina tento týždeň vyhlásila energetický núdzový stav, pretože jej elektrická sieť sa rúca v dôsledku dlhodobých vojnových škôd a novej vlny cielených ruských útokov.

Je to prvýkrát v histórii nášho mesta, že pri takýchto silných mrazoch väčšina mesta ostala bez kúrenia a s obrovským nedostatkom elektriny,“ povedal Kličko, súčasný starosta Kyjeva v rozhovore pre Reuters.

Vyzval na urýchlenie dodávok

Ukrajinský prezident zároveň vyzval spojencov svojej krajiny, aby urýchlili dodávky, pretože ukrajinská energetická infraštruktúra je čoraz viac vystavená ruským náletom.

Foto: Profimedia

Keďže teploty v noci klesajú až na -20 stupňov Celzia, systematické ruské útoky spôsobili rozsiahle výpadky elektriny a tepla v celej krajine, pripomína DPA. Situácia je obzvlášť závažná v hlavnom meste Kyjev, kde úrady v uplynulých dňoch zaviedli núdzové odstávky elektriny.

