Zelenskyj žiada rýchle dodanie zbraní: Rusko vraj chystá masívne útoky

Z poznatkov ukrajinskej tajnej služby vyplýva, že Rusko pripravuje novú vlnu „masívnych útokov“ na Ukrajinu, uviedol v piatok tamojší prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Nemecká agentúra pripomína, že vyjadrenia Zelenského prišli v čase, keď sa Ukrajina v mrazivom počasí snaží udržať v prevádzke svoju energetickú sieť, ktorá je pravidelne terčom ruských útokov.
„S našimi partnermi hovoríme úprimne – o raketách protivzdušnej obrany aj o systémoch, ktoré tak veľmi potrebujeme,“ povedal Zelenskyj. „Dodávky sú nedostatočné,“ poznamenal ďalej.
Ako uviedol portál Reuters, niektorí Kyjevčania musia prežiť 18 až 20 hodín denne bez prístupu k elektrine. Ukrajina tento týždeň vyhlásila energetický núdzový stav, pretože jej elektrická sieť sa rúca v dôsledku dlhodobých vojnových škôd a novej vlny cielených ruských útokov.
„Je to prvýkrát v histórii nášho mesta, že pri takýchto silných mrazoch väčšina mesta ostala bez kúrenia a s obrovským nedostatkom elektriny,“ povedal Kličko, súčasný starosta Kyjeva v rozhovore pre Reuters.
Vyzval na urýchlenie dodávok
Ukrajinský prezident zároveň vyzval spojencov svojej krajiny, aby urýchlili dodávky, pretože ukrajinská energetická infraštruktúra je čoraz viac vystavená ruským náletom.
Keďže teploty v noci klesajú až na -20 stupňov Celzia, systematické ruské útoky spôsobili rozsiahle výpadky elektriny a tepla v celej krajine, pripomína DPA. Situácia je obzvlášť závažná v hlavnom meste Kyjev, kde úrady v uplynulých dňoch zaviedli núdzové odstávky elektriny.
