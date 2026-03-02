Zelenskyj navrhol Ficovi rokovania na Ukrajine: Na rade je slovenský premiér, dostal aj konkrétne dátumy

Ilustračná foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
Ropa z Ruska neprúdi cez ropovod Družba do Maďarska a na Slovensko od 27. januára.

Ukrajina navrhla premiérovi SR Robertovi Ficovi (Smer-SD) konkrétne dátumy pre jeho návštevu na rokovania „o všetkých otázkach“, o ktorých sa telefonicky uplynulý piatok zhováral s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Uskutočniť by sa mohli 6. alebo 9. marca, píše TASR.

„Ukrajina navrhla slovenskému premiérovi Robertovi Ficovi konkrétne termíny pre návštevu Ukrajiny – 6. alebo 9. marca – na prerokovanie všetkých otázok tak, ako sa dohodli počas telefonátu medzi ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a premiérom Ficom,“ napísala kancelária ukrajinského prezidenta na sociálnej sieti X.

Navrhujú inšpekčnú skupinu

Fico počas telefonátu ukrajinskému prezidentovi oznámil, že s maďarským premiérom Viktorom Orbánom navrhuje zriadenie inšpekčnej skupiny, ktorá by posúdila stav ropovodu Družba. Zložená by mala byť z expertov nominovaných Európskou komisiou a členskými krajinami. Pripustil aj osobné stretnutie.

Potvrdil aj pozvanie na spoločné rokovanie zo strany ukrajinskej hlavy štátu. „Toto pozvanie som akceptoval a požiadal som Úrad vlády SR a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, aby v spolupráci s ukrajinskou stranou našli vhodný termín na takéto stretnutie, pričom uprednostňujem stretnutie s ukrajinským prezidentom na území niektorého z členských štátov EÚ, ktoré ukrajinský prezident intenzívne navštevuje,“ napísal Fico na sociálnej sieti.

Ropa z Ruska neprúdi cez ropovod Družba do Maďarska a na Slovensko od 27. januára. Dôvodom je podľa Ukrajiny ruský útok na zariadenie ropovodu v meste Brody v Ľvovskej oblasti. Orbán a Fico podozrievajú Kyjev z politického vydierania a zo zasahovania do predvolebnej kampane v Maďarsku. Ukrajina to odmieta a tvrdí, že pracuje na oprave poškodenej infraštruktúry.

