Zelenskyj je pripravený na dialóg: Čaká na dôležitú odpoveď, členstvo v NATO zrejme nebude

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu vyhlásil, že je pripravený na „dialóg“. Krátko popoludní priletel do Berlína, kde sa začnú dôležité rokovania Zelenského o ukončení vojny s Ruskom s vyslancom amerického prezidenta Donalda Trumpa Stevom Witkoffom a Trumpovým zaťom Jaredom Kushnerom a európskymi lídrami. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Zelenskyj novinárom povedal, že nedostal odpoveď z Washingtonu na ukrajinské dodatky k plánu, ktorý navrhli USA. „Prijímam všetky signály a budem pripravený na dialóg, ktorý sa začne dnes (v nedeľu),“ dodal. „Samit v Berlíne je dôležitý. Stretávame sa s Američanmi aj s Európanmi… dnes a zajtra,“ dodal Zelenskyj.
Bezpečnostné záruky
Počas chatu s novinármi na WhatsAppe pripustil, že európske a americké bezpečnostné záruky pre Ukrajinu by mohli byť náhradou za členstvo v NATO. Podľa agentúry Reuters zdôraznil, že z ukrajinskej strany by to bol kompromis a takéto záruky by museli byť právne záväzné. Detaily o mieste a termínoch očakávaných rokovaní nie sú zatiaľ zrejmé.
