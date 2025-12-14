Vrhol sa na strelca: Počas dnešného útoku na pláži Bondi sa mal objaviť hrdina, ktorý odzbrojil útočníka

Reprofoto: X.com (@emilyjuniper_)

Michaela Olexová
Počas nedeľnej streľby na pláži Bondi v Sydney zahynulo najmenej desať ľudí.

Na nedávno pridanom videu sa má odohrávať scéna, v ktorej má – podľa zatiaľ dostupných informácií – austrálsky okoloidúci zaútočiť na údajného strelca.

Medzi mužmi dôjde k fyzickej potýčke, počas ktorej sa má svedkovi podariť vziať zbraň útočníkovi.

Streľba mala trvať minúty, ľudia videli „veľké a čierne zbrane“

Svojím zásahom tak mohol zabrániť ďalšiemu násiliu a potenciálne zachrániť životy ľudí, ktorí sa v čase útoku nachádzali v ohrození. Informovala o tom televízna služba Seven News Adelaide či spravodajci zo Sky News.

Video sa rýchlo šíri na sociálnych sieťach a správu potvrdil aj portál BBC.

Objavil sa aj iný svedok, ktorý opisuje, že prežil desivý okamih. Pre Sky News prezrádza, že pri útoku mal „skočiť“ na svojho osemročného syna, aby ho ochránil pred výstrelmi. Iný svedok povedal, že streľba trvala päť minút bez prestávky. Stanica dopĺňa, že podľa ich zistení má byť mŕtvych dokonca dvanásť.

Očití svedkovia tiež opisujú pohľad na „veľké a čierne zbrane“ a tvrdia, že to bol „chaos“, pri ktorom „všetci šaleli“. Tvrdia, že počuli aspoň 50 výstrelov.

Ako sme vás už informovali, počas nedeľnej streľby na pláži Bondi v Sydney zahynulo desať ľudí, uviedla polícia pre agentúru AFP. Neuviedla, či bilancia zahŕňa aj strelca, informuje TASR. Národná televízna stanica ABC informovala, že medzi mŕtvymi je jeden zo strelcov a že ďalších 12 ľudí bolo zranených. Streľba sa odohrala počas židovského náboženského sviatku chanuka.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Po nedeľnej streľbe na svetoznámej pláži zahynulo desať ľudí. Ďalších 12 bolo zranených

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec
Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec
Našli ho mŕtveho v hotelovej vani, stal sa tak členom „Klubu27“: Smrť Jima Morrisona je dodnes veľkou záhadou
Našli ho mŕtveho v hotelovej vani, stal sa tak členom „Klubu27“: Smrť Jima Morrisona je dodnes veľkou záhadou
Ženy mučil a hral s nimi najzvrátenejšiu hru, akú si viete predstaviť. Z vraha sa dvíhal žalúdok aj skúseným policajtom
Ženy mučil a hral s nimi najzvrátenejšiu hru, akú si viete predstaviť. Z vraha sa dvíhal žalúdok aj skúseným policajtom
Exdetektív Vachálek: Ak by bol Černák na slobode, niekto by si ho našiel. Koncom búrlivej mafiánskej éry je vražda Kuciaka
Exdetektív Vachálek: Ak by bol Černák na slobode, niekto by si ho našiel. Koncom búrlivej mafiánskej éry je vražda Kuciaka
Vývar za 3,90 € a ríbezľové pivo za 4 €: Našli sme najstaršiu slovenskú reštauráciu, po večeri sme ochutnali niečo nečakané
Vývar za 3,90 € a ríbezľové pivo za 4 €: Našli sme najstaršiu slovenskú reštauráciu, po večeri sme ochutnali niečo nečakané
Outlet z kauzy slayáda začal veľkolepo, rýchlo sa z neho stala „nákupná zóna duchov“. Zákazníkov si užíval krátko
Outlet z kauzy slayáda začal veľkolepo, rýchlo sa z neho stala „nákupná zóna duchov“. Zákazníkov si užíval krátko
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Keď ich začnete pozerať, nedokážete s tým prestať: 10 najlepších seriálov roka 2025 musíte vidieť
Tip na seriál
Keď ich začnete pozerať, nedokážete s tým prestať: 10 najlepších seriálov roka 2025 musíte vidieť
Posledné hodiny Johna Lennona: Kým zomieral, vrah si vedľa neho pokojne čítal obľúbenú knižku
Posledné hodiny Johna Lennona: Kým zomieral, vrah si vedľa neho pokojne čítal obľúbenú knižku
Šéf IĽP: Ficova vláda je asociálna a zbabelá. Bez ľudských práv sme len platiči daní a zdroje pre korporácie
Šéf IĽP: Ficova vláda je asociálna a zbabelá. Bez ľudských práv sme len platiči daní a zdroje pre korporácie
Vianočné trhy u našich susedov sú ako z rozprávky: Na šunku za 6 eur sa tvorili rady, na cenu si dajte pozor
Vianočné trhy
Vianočné trhy u našich susedov sú ako z rozprávky: Na šunku za 6 eur sa tvorili rady, na cenu si dajte pozor
Psychologička Zuzana o alkohole: Fero Joke verejne priznal chybu a bol to správny krok, riskoval svoju reputáciu
Psychologička Zuzana o alkohole: Fero Joke verejne priznal chybu a bol to správny krok, riskoval svoju reputáciu

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac