Vrhol sa na strelca: Počas dnešného útoku na pláži Bondi sa mal objaviť hrdina, ktorý odzbrojil útočníka

Na nedávno pridanom videu sa má odohrávať scéna, v ktorej má – podľa zatiaľ dostupných informácií – austrálsky okoloidúci zaútočiť na údajného strelca.
Medzi mužmi dôjde k fyzickej potýčke, počas ktorej sa má svedkovi podariť vziať zbraň útočníkovi.
Streľba mala trvať minúty, ľudia videli „veľké a čierne zbrane“
Svojím zásahom tak mohol zabrániť ďalšiemu násiliu a potenciálne zachrániť životy ľudí, ktorí sa v čase útoku nachádzali v ohrození. Informovala o tom televízna služba Seven News Adelaide či spravodajci zo Sky News.
Video sa rýchlo šíri na sociálnych sieťach a správu potvrdil aj portál BBC.
Australian of the year after disarming the gunman at Bondi beach shooting. pic.twitter.com/V6iC1h8dVb
— Emily Juniper 😈🦋 (@emilyjuniper_) December 14, 2025
Objavil sa aj iný svedok, ktorý opisuje, že prežil desivý okamih. Pre Sky News prezrádza, že pri útoku mal „skočiť“ na svojho osemročného syna, aby ho ochránil pred výstrelmi. Iný svedok povedal, že streľba trvala päť minút bez prestávky. Stanica dopĺňa, že podľa ich zistení má byť mŕtvych dokonca dvanásť.
Očití svedkovia tiež opisujú pohľad na „veľké a čierne zbrane“ a tvrdia, že to bol „chaos“, pri ktorom „všetci šaleli“. Tvrdia, že počuli aspoň 50 výstrelov.
Farkkkkk this civilian bloke who tackled the gunman !!!! What a human!!!
Make him the Prime Minister!!#Bondi pic.twitter.com/XS0BoK0Agp
— goodfella (@g00df3llaa) December 14, 2025
Ako sme vás už informovali, počas nedeľnej streľby na pláži Bondi v Sydney zahynulo desať ľudí, uviedla polícia pre agentúru AFP. Neuviedla, či bilancia zahŕňa aj strelca, informuje TASR. Národná televízna stanica ABC informovala, že medzi mŕtvymi je jeden zo strelcov a že ďalších 12 ľudí bolo zranených. Streľba sa odohrala počas židovského náboženského sviatku chanuka.
