Tragická nehoda pod Tatrami: Chodkyňu zrazilo nákladné auto, záchranári jej už nedokázali pomôcť

Foto: Polícia SR - Prešovský kraj

Lucia Mužlová
SITA
Žena zomrela na mieste.

Život 81-ročnej chodkyne si v piatok podvečer vyžiadala dopravná nehoda na ceste zo Starého Smokovca pri železničnom priecestí v smere na Tatranskú Lomnicu vo Vysokých Tatrách. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti.

Ženu zrazilo nákladné auto, zraneniam na mieste podľahla. Štyridsaťdvaročný vodič bol podľa polície podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom.

Na mieste podľa polície zasahujú záchranné zložky. Pred 19:00 bol jeden jazdný pruh blokovaný, cesta v úseku však bola prejazdná. Premávku riadili policajti. „Presná príčina, ako aj okolnosti tragickej udalosti, sú predmetom vyšetrovania,“ uviedla polícia.

