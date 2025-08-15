Zelenskyj chce od Trumpa toto: Ukrajina sa spolieha na Ameriku, že Rusko presvedčí ukončiť vojnu, odkazuje

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby na bilaterálnom summite v aljašskom Anchorage presvedčil ruského prezidenta Vladimira Putina, aby zastavil svoju inváziu.
„Je čas ukončiť vojnu. Rusko musí podniknúť potrebné kroky. Spoliehame sa na Ameriku,“ napísal Zelenskyj na sieti X. „Kľúčové je, aby toto stretnutie otvorilo skutočnú cestu k spravodlivému mieru a vecnej diskusii medzi lídrami v trojstrannom formáte – Ukrajina, Spojené štáty a Rusko,“ dodal.
I held a Staff meeting to discuss three key issues.
The front, particularly the Pokrovsk sector. We are countering the attempts of Russian forces to gain a foothold and increasing the pressure of our units on the occupier. We are succeeding. Units of the 79th and 82nd Air…
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 15, 2025
Príspevok na sociálnych sieťach zverejnil krátko po tom, čo Trump prezidentským špeciálom odletel na Aljašku. Zelenského na summit nepozvali, pričom Trump v priebehu týždňa vyhlásil, že ukrajinský prezident má za sebou množstvo stretnutí a aj tak nedokázal dosiahnuť koniec vojny.
Zelenskyj napísal, že dnes taktiež očakáva správu od ukrajinských tajných služieb o „súčasných zámeroch ruskej strany“ a prípravách Moskvy na stretnutie na Aljaške. „Sme pripravení, ako vždy, pracovať čo najefektívnejšie,“ uzavrel.
Trump chce najmä dohodnúť druhé stretnutie
Témou rokovania Trumpa a Putina má byť najmä vojna na Ukrajine a možnosti jej ukončenia. Hlavným cieľom je podľa Trumpa dohodnúť druhé stretnutie, ktoré by však bolo trojstranné aj s účasťou prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského.
