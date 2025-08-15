Zelenskyj chce od Trumpa toto: Ukrajina sa spolieha na Ameriku, že Rusko presvedčí ukončiť vojnu, odkazuje

Foto: SITA/AP

Zuzana Veslíková
TASR
Vojna na Ukrajine
Americký prezident vo štvrtok uviedol, že existuje „25-percentná šanca, že toto stretnutie nebude úspešné“. Naznačil tiež, že v takom prípade by na Rusko uvalil ďalšie sankcie.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby na bilaterálnom summite v aljašskom Anchorage presvedčil ruského prezidenta Vladimira Putina, aby zastavil svoju inváziu. 

„Je čas ukončiť vojnu. Rusko musí podniknúť potrebné kroky. Spoliehame sa na Ameriku,“ napísal Zelenskyj na sieti X. „Kľúčové je, aby toto stretnutie otvorilo skutočnú cestu k spravodlivému mieru a vecnej diskusii medzi lídrami v trojstrannom formáte – Ukrajina, Spojené štáty a Rusko,“ dodal.

Príspevok na sociálnych sieťach zverejnil krátko po tom, čo Trump prezidentským špeciálom odletel na Aljašku. Zelenského na summit nepozvali, pričom Trump v priebehu týždňa vyhlásil, že ukrajinský prezident má za sebou množstvo stretnutí a aj tak nedokázal dosiahnuť koniec vojny.

Zelenskyj napísal, že dnes taktiež očakáva správu od ukrajinských tajných služieb o „súčasných zámeroch ruskej strany“ a prípravách Moskvy na stretnutie na Aljaške. „Sme pripravení, ako vždy, pracovať čo najefektívnejšie,“ uzavrel.

Trump chce najmä dohodnúť druhé stretnutie

Témou rokovania Trumpa a Putina má byť najmä vojna na Ukrajine a možnosti jej ukončenia. Hlavným cieľom je podľa Trumpa dohodnúť druhé stretnutie, ktoré by však bolo trojstranné aj s účasťou prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského.

