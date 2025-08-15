Trump z paluby Air Force One: Keby som nebol prezidentom, práve teraz by Putin obsadil celú Ukrajinu, ale neurobí to

Foto: TASR/AP

Zuzana Veslíková
TASR
Vojna na Ukrajine
O prípadných územných ústupkoch rozhodne Ukrajina, tvrdí.

Americký prezident Donald Trump v piatok na palube špeciálu Air Force One smerujúceho na rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na Aljaške zdôraznil, že o prípadných územných ústupkoch rozhodne samotná Ukrajina. Zároveň potvrdil pripravenosť zaviesť prísne sankcie proti Moskve, ak nepreukáže ochotu rokovať o ukončení vojny. Informuje o tom TASR s odvolaním sa na stanicu NBC News a denník The Guardian.

Trump uviedol, že hlavným cieľom summitu je dostať Rusko a Ukrajinu za rokovací stôl, pričom o územných otázkach sa podľa neho nebude rozhodovať bez účasti Kyjeva. „Bude sa o nich diskutovať, ale musím nechať Ukrajinu, aby o tom rozhodla. Myslím si, že urobia správne rozhodnutie, no ja sem neprišiel rokovať za Ukrajinu. Som tu, aby som ich dostal za stôl,“ vyhlásil.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Matúš Šutaj Eštok má od stretnutia Trumpa s Putinom jasné očakávania. Verí, že sa stane jedna vec
2.
Lavrov ostal tajomný, na Aljaške ho vítal protest: Ruské médiá špekulujú, prečo si obliekol mikinu, sú len dve možnosti
3.
Lavrov je už na Aljaške: Najväčší ošiaľ spôsobila mikina, ktorú mal oblečenú. Putin príde neskôr, urobil si zastávku
Zobraziť všetky články (1129)

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už viackrát zdôraznil, že nie je ochotný vzdať sa územia v prospech Ruska. Európski lídri varovali, že takéto ústupky by mohli Moskvu povzbudiť k ďalším inváziám.

Trump zároveň poznamenal, že Putin chcel ovládnuť celú Ukrajinu. „Keby som nebol prezidentom, práve teraz by obsadil celú Ukrajinu, ale neurobí to,“ uviedol šéf Bieleho domu.

Podľa jeho slov medzi ním a Putinom panuje vzájomný rešpekt a pred rokovaním vyjadril pozitívne očakávania. „Je to inteligentný človek. Robí to už dlho, ale ja tiež… Sme prezidenti. Vychádzame spolu dobre. Na oboch stranách panuje veľký rešpekt,“ povedal Trump.

Americký prezident tiež pripustil možnosť poskytnutia bezpečnostných záruk Ukrajine, no nie vo forme členstva v Severoatlantickej aliancii (NATO). „Spolu s Európou a ďalšími krajinami, nie v rámci NATO. Pretože sú určité veci, ktoré sa neuskutočnia. Ale áno, spolu s Európou je tu možnosť (bezpečnostných záruk),“ uviedol.

Foto: SITA/AP

Hrozí sankciami

Na záver Trump potvrdil plány na „hospodársky prísne“ sankcie, ak Rusko nepreukáže ochotu seriózne rokovať o ukončení vojny na Ukrajine.

Na Aljaške sa majú v piatok stretnúť ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump, následne aj delegácie oboch krajín. Témou rokovania má byť najmä vojna na Ukrajine a možnosti jej ukončenia. Hlavným cieľom je podľa Trumpa dohodnúť druhé stretnutie, ktoré by však bolo trojstranné aj s účasťou prezidenta Ukrajiny Zelenského.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Matúš Šutaj Eštok má od stretnutia Trumpa s Putinom jasné očakávania. Verí, že sa stane…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Pivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problémPivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problém
Bola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár HamšíkBola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár Hamšík
Ivan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredníkIvan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredník
Filip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiťFilip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiť
Trhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dníTrhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dní
Pivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušliPivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušli
V detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenieV detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenie
Jozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez plateniaJozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez platenia
Navštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plačNavštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plač
Pivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravenáPivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravená
Na hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchu
Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcamiProsila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcami

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac