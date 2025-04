Zdravie Robbieho Williamsa dostalo poriadne zabrať. Spevák priznal, že mal chorobu zo 17. storočia

Robbie Williams nemal práve najlepší štart do nového roka. Populárny spevák sa otvorene podelil o náročné chvíle, ktoré prežíval, a priznal, že jeho psychika aj zdravie dostali poriadne zabrať.

Ako uviedol magazín The Mirror a potvrdil aj People, Robbie nedávno porozprával o tom, čo všetko sa v jeho živote v posledných mesiacoch zmenilo. Hovoril o návrate depresie, rodinných problémoch, ale aj o chorobe, ktorú si väčšina z nás spája skôr s pirátmi než s dnešnou dobou.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Robbie Williams (@robbiewilliams)

Depresia, ktorú nečakal

„Rok sa začal dosť ťažko. Mal som zlé duševné zdravie – smútok, úzkosť, depresiu. Už som to nezažil naozaj dlho,“ povedal Robbie. Priznal, že ho to zaskočilo, lebo si myslel, že má túto kapitolu za sebou. „Myslel som si, že som to už prekonal. Že som na druhej strane a čaká ma len dobré. A zrazu to bolo späť. Bolo to dosť mätúce,“ dodal.

Do toho prišli ešte zlé správy z rodiny. Jeho rodičom diagnostikovali vážne ochorenia, a jeho svokra bojuje s rakovinou. Niet sa čo čudovať, že to všetko na neho doľahlo.

Trpel chorobou z minulosti