Zazneli aj slová o rozvode. Roman Pomajbo úprimne prehovoril o tlaku, únave a chvíľach, keď má chuť všetko zabaliť

Foto: Instagram (roman_pomajbo)

Frederika Lyžičiar
Zvláda to však bravúrne.

Byť otcom štyroch detí, úspešným hercom a zároveň sa venovať vzdelávaniu a prednáškam nie je jednoduché.

Roman Pomajbo otvorene priznáva, že vyvažovanie rodiny a práce je preňho životnou výzvou a hľadanie rovnováhy medzi povinnosťami a prítomnosťou doma stále prehodnocuje. Pre Topky porozprával o tom, ako vníma svoju úlohu otca, manžela a človeka, ktorý nechce len „zabezpečovať“, ale byť pri svojich deťoch prítomný.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Roman Pomajbo (@roman_pomajbo)

Zodpovedný, ale vyčerpaný otec

Herec priznáva, že tlak byť hlavným živiteľom rodiny je obrovský a nesie si aj svoju daň. Na otázku, aký je otec, reagoval veľmi otvorene: „To sa treba spýtať mojich detí a mojej ženy. Ja si myslím, že som veľmi zodpovedný otec, ale práve riešim takú vec, že ja som taký zodpovedný, že vlastne stále rodinu zabezpečujem. Stále som ten vtáčik, ktorý vychádza z hniezda, a budem musieť niečo vymyslieť.“

Pomajbo priznáva, že častá neprítomnosť doma ho trápi: „Nemyslím si, že je správne, aby som bol celý týždeň preč. Načo tie deti majú potom otca? Len aby zabezpečoval? Deti si aj tak neuvedomujú, že majú zaplatenú školu, električenku, a tak ďalej.“

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa MKC Hlohovec (@kultura_v_hlohovci)


Pomajbo otvorene hovorí o realite dnešnej doby. Veľa práce, málo času na rodinu a minimum priestoru pre seba dá nejednému človeku zabrať. „Načo sa naháňať za peniazmi, keď tie deti si vás neužívajú ako otca? Neviem nájsť ten kompromis medzitým, aby boli zabezpečené a aby mali všetko, čo chcú, a zároveň, aby zo mňa nezostal zničený otec.“

S nadhľadom priznáva, že myšlienka úniku človeku napadne, no odkaz má jasný: „Najlepšie je utiecť, ale ja nemám ani čas sa rozviesť. Väčšinou, keď to nejde, človek utečie. Ale to by som chcel odkázať chlapom, nech neutekajú z boja. Vzťah nie je mobil, ktorý vymeníš, keď prestane fungovať, a kúpiš si nový. Ty po výmene aj tak zistíš, že sa dostaneš do toho istého štádia. A potom si povieš, načo som to menil, keď som znova v tej istej situácii.“

Pri rozvode dokázal aj zavtipkovať

