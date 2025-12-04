Zaznamenali prípady nového koronavírusu: V európskej krajine sú dvaja pacienti v izolácii

Vo Francúzsku izolovali dvoch ľudí, u ktorých sa potvrdil blízkovýchodný respiračný syndróm (MERS) – vírusové ochorenie spôsobené koronavírusom MERS-CoV. Obaja pacienti, ktorí sú momentálne v „stabilizovanom“ stave v nemocnici, absolvovali nedávno cestu na Arabský polostrov, uviedlo francúzske ministerstvo zdravotníctva vo vyhlásení zo stredy večera. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
MERS je smrteľnejší, ale menej nákazlivý variant syndrómu akútneho respiračného zlyhania (SARS), ktorý sa začiatkom 21. storočia rozšíril z Číny. Koronavírus MERS – pôvodca ochorenia – pravdepodobne pochádza z netopierov, ale ľudia sa ním zvyčajne nakazia od tiav.
Ministerstvo zdravotníctva informovalo, že boli prijaté opatrenia na obmedzenie rizika prenosu vírusu. Ostatní členovia turistickej skupiny sú monitorovaní. U žiadneho z nich sa zatiaľ neprejavili príznaky tohto respiračného ochorenia, ktorého inkubačná doba je päť až 15 dní.
Takmer 1000 obetí
Podľa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb si MERS od roku 2012 do tohtoročného novembra vyžiadal 958 obetí z 2640 hlásených prípadov, najmä v Saudskej Arábii.
Ochorenie spôsobuje príznaky podobné chorobe COVID-19 – horúčku, kašeľ a ťažkosti s dýchaním. Ministerstvo uviedlo, že prenos vírusu z človeka na človeka je „zriedkavý“, ale „možný priamym alebo nepriamym kontaktom, kvapôčkami z dýchacích ciest a občas aj vzduchom“.
„Týka sa to predovšetkým zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich lekárske zákroky pri liečbe alebo ľudí žijúcich v spoločnej domácnosti,“ uvádza sa vo vyhlásení. Ministerstvo uviedlo, že vo Francúzsku boli doteraz zaznamenané iba dva prípady ochorenia MERS, a to v roku 2013.
