Zaznamenali prípady nového koronavírusu: V európskej krajine sú dvaja pacienti v izolácii

Ilustračná foto: Unsplash

Martin Cucík
TASR
Vo Francúzsku sa potvrdil vírus MERS.

Vo Francúzsku izolovali dvoch ľudí, u ktorých sa potvrdil blízkovýchodný respiračný syndróm (MERS) – vírusové ochorenie spôsobené koronavírusom MERS-CoV. Obaja pacienti, ktorí sú momentálne v „stabilizovanom“ stave v nemocnici, absolvovali nedávno cestu na Arabský polostrov, uviedlo francúzske ministerstvo zdravotníctva vo vyhlásení zo stredy večera. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.

MERS je smrteľnejší, ale menej nákazlivý variant syndrómu akútneho respiračného zlyhania (SARS), ktorý sa začiatkom 21. storočia rozšíril z Číny. Koronavírus MERS – pôvodca ochorenia – pravdepodobne pochádza z netopierov, ale ľudia sa ním zvyčajne nakazia od tiav.

Ministerstvo zdravotníctva informovalo, že boli prijaté opatrenia na obmedzenie rizika prenosu vírusu. Ostatní členovia turistickej skupiny sú monitorovaní. U žiadneho z nich sa zatiaľ neprejavili príznaky tohto respiračného ochorenia, ktorého inkubačná doba je päť až 15 dní.

Takmer 1000 obetí

Podľa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb si MERS od roku 2012 do tohtoročného novembra vyžiadal 958 obetí z 2640 hlásených prípadov, najmä v Saudskej Arábii.

Ochorenie spôsobuje príznaky podobné chorobe COVID-19 – horúčku, kašeľ a ťažkosti s dýchaním. Ministerstvo uviedlo, že prenos vírusu z človeka na človeka je „zriedkavý“, ale „možný priamym alebo nepriamym kontaktom, kvapôčkami z dýchacích ciest a občas aj vzduchom“.

„Týka sa to predovšetkým zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich lekárske zákroky pri liečbe alebo ľudí žijúcich v spoločnej domácnosti,“ uvádza sa vo vyhlásení. Ministerstvo uviedlo, že vo Francúzsku boli doteraz zaznamenané iba dva prípady ochorenia MERS, a to v roku 2013.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nové informácie zo Žiliny: Zasahuje špeciálna chemická jednotka. Stále sa nevie, aká látka unikla do…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Na trhoch v Nitre majú aj špeciálnu atrakciu: Ľudia chvália lacné lokše za 2,40 eura, kúpili sme aj mačku vo vreciNa trhoch v Nitre majú aj špeciálnu atrakciu: Ľudia chvália lacné lokše za 2,40 eura, kúpili sme aj mačku vo vreci
Rozosmejú vás, chytia za srdce, aj rozplačú: Toto sú najlepšie slovenské a české filmy roku 2025Rozosmejú vás, chytia za srdce, aj rozplačú: Toto sú najlepšie slovenské a české filmy roku 2025
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapilaKošické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapila
Cheeseburger za 0 €: Boli sme na otvorení horúcej novinky. Sľúbili 1 000 jedál zadarmo, poriadne nás sklamaliCheeseburger za 0 €: Boli sme na otvorení horúcej novinky. Sľúbili 1 000 jedál zadarmo, poriadne nás sklamali
Expert na hypotéky: Ľudia preplácajú úvery aj o stovky eur mesačne, ktoré vedia ušetriť. Pozor na kreditky či hazardExpert na hypotéky: Ľudia preplácajú úvery aj o stovky eur mesačne, ktoré vedia ušetriť. Pozor na kreditky či hazard
Mesiac som žila zo 4,57 eura na deň: Potraviny ma stáli len 128 eur, podarilo sa mi to vďaka tomuto triku a bez obmedzovaniaMesiac som žila zo 4,57 eura na deň: Potraviny ma stáli len 128 eur, podarilo sa mi to vďaka tomuto triku a bez obmedzovania
Klobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné cenyKlobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné ceny
42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – BratislavaNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – Bratislava
Porsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žilPorsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žil
Matúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejúMatúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejú
Odborník na energetiku Rastislav: Toto sú najväčšie chyby, ktoré ľudia doma robia. Ušetriť môžete desiatky eur mesačneOdborník na energetiku Rastislav: Toto sú najväčšie chyby, ktoré ľudia doma robia. Ušetriť môžete desiatky eur mesačne

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac