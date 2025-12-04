Nové informácie zo Žiliny: Zasahuje špeciálna chemická jednotka. Stále sa nevie, aká látka unikla do vzduchu

Pre únik neznámej látky zasahuje vo štvrtok v Žiline špeciálna chemická jednotka. Informoval o tom primátor mesta Žilina Peter Fiabáne. Doterajšie merania podľa jeho slov potvrdili únik organickej látky, ktorá by nemala byť život ohrozujúca.
Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Daniela Kocková informovala, že prípad si prevzala Národná centrála osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru.
Stále sa však nevie, o akú látku presne ide. Dvaja ľudia boli podľa jeho slov pre nevoľnosť z nepríjemného zápachu hospitalizovaní. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby pre TASR potvrdilo jednu intoxikovanú osobu neznámou látkou.
Ulice sú znovu otvorené, mesto situáciu sleduje
Ulice v centre Žiliny, ktoré boli pre únik neznámej látky uzatvorené, sú opäť otvorené. Obyvatelia sa môžu postupne vrátiť do svojich bytov a prevádzky a firmy môžu byť tiež opäť otvorené. „Mesto naďalej situáciu monitoruje a dnes po zasadnutí krízového štábu poskytne ďalšie informácie,“ dodala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová.
Zápach v centre, evakuácia a zásah všetkých zložiek
Vo štvrtok od skorých ranných hodín obyvatelia centra Žiliny cítili nepríjemný zápach, pre ktorý museli evakuovať a na určitý čas uzavrieť viacero ulíc. „Po vyhlásení krízovej situácie, boli mobilizované všetky jednotky krízového riadenia, samozrejme, krízový štáb mesta plus okresný krízový štáb a tak isto štátna polícia, hasiči a mestská polícia,“ doplnil Fiabáne. Únik zemného plynu sa podľa spoločnosti SPP distribúcia v Žiline nepotvrdil.
