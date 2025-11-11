Závidieť mu môže aj Fico: Šéf úradu vlády Gedra si vlani prilepšil o desiatky tisíc eur, zarábal viac ako samotný premiér

Kým vláda hovorí o konsolidácii a potrebe uťahovať si opasky, šéf úradu vlády Juraj Gedra si vlani mohol opasok pokojne povoľovať.
Podľa zistení portálu Aktuality totiž zinkasoval desiatky tisíc eur na odmenách a jeho mesačný príjem sa v niektorých obdobiach vyšplhal na úroveň premiéra Roberta Fica.
Zarábal viac ako premiér
Gedra, považovaný za mladého smeráckeho vlka, si k základnému platu pridával štedré odmeny. Spolu s paušálnymi náhradami zarábal približne 6000 eur mesačne, no v niektorých mesiacoch dostával aj bonusy po 5000 eur. Výsledkom bolo, že v určitých obdobiach zarábal viac ako samotný Fico.
V novembri 2024 mu bola priznaná mimoriadna odmena vo výške 6500 eur, vďaka ktorej sa jeho mesačný príjem priblížil k sume 11 000 eur. Len na odmenách si Gedra vlani prišiel na viac ako 32 000 eur. V prepočte to znamená priemerný mesačný príjem viac než 8700 eur, čo je suma porovnateľná s platmi ministrov.
Podľa portálu Aktuality sa redakcia pokúsila zistiť, či si Gedra udržiava svoj luxusný štandard aj počas obdobia šetrenia, no tentoraz narazila na mlčanie. Kým ešte pred rokom úrad vlády bez problémov zverejnil informácie o jeho plate, teraz sa rozhodol taktiku zmeniť.
