Závidieť mu môže aj Fico: Šéf úradu vlády Gedra si vlani prilepšil o desiatky tisíc eur, zarábal viac ako samotný premiér

Foto: TASR/Martin Baumann

Nina Malovcová
Gedra dostával luxusné odmeny.

Kým vláda hovorí o konsolidácii a potrebe uťahovať si opasky, šéf úradu vlády Juraj Gedra si vlani mohol opasok pokojne povoľovať.

Podľa zistení portálu Aktuality totiž zinkasoval desiatky tisíc eur na odmenách a jeho mesačný príjem sa v niektorých obdobiach vyšplhal na úroveň premiéra Roberta Fica.

Zarábal viac ako premiér

Gedra, považovaný za mladého smeráckeho vlka, si k základnému platu pridával štedré odmeny. Spolu s paušálnymi náhradami zarábal približne 6000 eur mesačne, no v niektorých mesiacoch dostával aj bonusy po 5000 eur. Výsledkom bolo, že v určitých obdobiach zarábal viac ako samotný Fico.

Foto: TASR – Jakub Kotian

V novembri 2024 mu bola priznaná mimoriadna odmena vo výške 6500 eur, vďaka ktorej sa jeho mesačný príjem priblížil k sume 11 000 eur. Len na odmenách si Gedra vlani prišiel na viac ako 32 000 eur. V prepočte to znamená priemerný mesačný príjem viac než 8700 eur, čo je suma porovnateľná s platmi ministrov.

Podľa portálu Aktuality sa redakcia pokúsila zistiť, či si Gedra udržiava svoj luxusný štandard aj počas obdobia šetrenia, no tentoraz narazila na mlčanie. Kým ešte pred rokom úrad vlády bez problémov zverejnil informácie o jeho plate, teraz sa rozhodol taktiku zmeniť.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
EÚ spúšťa štít proti dezinformáciám: Centrum má riešiť obavy zo zahraničného zasahovania do volieb

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ivana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiťIvana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiť
Kapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbte. Toto bolelo najviacKapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbte. Toto bolelo najviac
Mohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcovMohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcov
Najnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniazeNajnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze
Bývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiťBývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiť
Režisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčovýRežisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčový
Nútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal miliónyNútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal milióny
Exkluzívne: Detským ambulanciám došla trpezlivosť. Ospravedlnenky majú voľne dostupné v čakárni, môže si ich zobrať ktokoľvekExkluzívne: Detským ambulanciám došla trpezlivosť. Ospravedlnenky majú voľne dostupné v čakárni, môže si ich zobrať ktokoľvek
Ubytujete sa za 13 € a najete za 10 €: Najkrajšie vianočné trhy v Európe pre rok 2025 máme len na skok. Začínajú už čoskoroUbytujete sa za 13 € a najete za 10 €: Najkrajšie vianočné trhy v Európe pre rok 2025 máme len na skok. Začínajú už čoskoro
Zaplatili sme len 3 eurá: Vyskúšali sme sa veľmi lacno najesť v reštaurácii z Na nože. Niektorým sa takéto jedlo priečiZaplatili sme len 3 eurá: Vyskúšali sme sa veľmi lacno najesť v reštaurácii z Na nože. Niektorým sa takéto jedlo prieči
Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?
Najnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbouNajnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbou

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac