EÚ spúšťa štít proti dezinformáciám: Centrum má riešiť obavy zo zahraničného zasahovania do volieb

Európska komisia (EK) v stredu predstaví balík opatrení v rámci iniciatívy Európsky štít demokracie, ktorého cieľom je chrániť voľby pred zahraničným zasahovaním a posilniť slobodu médií v členských štátoch. Vyplýva to z pracovného návrhu, do ktorého nahliadla agentúra AFP a portál Euractiv.com, informuje TASR.
Návrh počíta so zriadením nového Európskeho centra pre demokratickú odolnosť, ktoré má koordinovať boj proti hybridným a dezinformačným útokom zo zahraničia, napríklad z Ruska. Pôjde o podporu spolupráce medzi štruktúrami EÚ a členskými krajinami so zámerom odraziť útoky, ktoré na zvýšenie svojho vplyvu zneužívajú viacero techník a online kanálov.
Rusko vraj vedie boj o vplyv v Európe
Dokument EK opisuje Rusko ako krajinu, ktorá „eskaluje hybridné útoky“ a „vedie boj o vplyv proti Európe“. Pracovný návrh neobsahuje podrobnosti o rozpočte ani termíne vzniku, predsedníčka EK Ursula von der Leyenová túto myšlienku predstavila v septembrovom prejave o stave Únie.
Centrum na boj proti dezinformáciám je dlhodobou požiadavkou poslancov Európskeho parlamentu, vrátane osobitného výboru pre európsky štít na obranu demokracie (EUDS), pripomína Euractiv.com.
EÚ už disponuje právnymi predpismi proti online dezinformáciám v súvislosti s voľbami, vrátane nariadení o digitálnych službách (DSA) a umelej inteligencii. EK však doteraz neuzavrela žiadne vyšetrovania tohto typu v rámci DSA, ktoré začala proti veľkým sociálnym platformám.
Podpora odhaľovania deepfake videí
Návrh balíka zahŕňa aj zvýšenie financovania médií (bez uvedenia konkrétnych čísel) a dôkladné sledovanie fúzií mediálnych skupín s cieľom podporiť ich pluralitu.
Obsahuje aj podporu vývoja lepších nástrojov na odhaľovanie takzvaných deepfake videí, uprednostnenie mediálneho sektora pri presadzovaní únijných pravidiel pre veľké technologické spoločnosti a posilnenie overovania faktov vytvorením nezávislej európskej siete overovateľov faktov.
