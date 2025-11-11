EÚ spúšťa štít proti dezinformáciám: Centrum má riešiť obavy zo zahraničného zasahovania do volieb

Ilustračná foto: SITA/AP

Martin Cucík
TASR
Centrum na boj proti dezinformáciám je dlhodobou požiadavkou poslancov Európskeho parlamentu.

Európska komisia (EK) v stredu predstaví balík opatrení v rámci iniciatívy Európsky štít demokracie, ktorého cieľom je chrániť voľby pred zahraničným zasahovaním a posilniť slobodu médií v členských štátoch. Vyplýva to z pracovného návrhu, do ktorého nahliadla agentúra AFP a portál Euractiv.com, informuje TASR.

Návrh počíta so zriadením nového Európskeho centra pre demokratickú odolnosť, ktoré má koordinovať boj proti hybridným a dezinformačným útokom zo zahraničia, napríklad z Ruska. Pôjde o podporu spolupráce medzi štruktúrami EÚ a členskými krajinami so zámerom odraziť útoky, ktoré na zvýšenie svojho vplyvu zneužívajú viacero techník a online kanálov.

Rusko vraj vedie boj o vplyv v Európe

Dokument EK opisuje Rusko ako krajinu, ktorá „eskaluje hybridné útoky“ a „vedie boj o vplyv proti Európe“. Pracovný návrh neobsahuje podrobnosti o rozpočte ani termíne vzniku, predsedníčka EK Ursula von der Leyenová túto myšlienku predstavila v septembrovom prejave o stave Únie.

Centrum na boj proti dezinformáciám je dlhodobou požiadavkou poslancov Európskeho parlamentu, vrátane osobitného výboru pre európsky štít na obranu demokracie (EUDS), pripomína Euractiv.com.

Foto: SITA/AP

EÚ už disponuje právnymi predpismi proti online dezinformáciám v súvislosti s voľbami, vrátane nariadení o digitálnych službách (DSA) a umelej inteligencii. EK však doteraz neuzavrela žiadne vyšetrovania tohto typu v rámci DSA, ktoré začala proti veľkým sociálnym platformám.

Podpora odhaľovania deepfake videí

Návrh balíka zahŕňa aj zvýšenie financovania médií (bez uvedenia konkrétnych čísel) a dôkladné sledovanie fúzií mediálnych skupín s cieľom podporiť ich pluralitu.

Obsahuje aj podporu vývoja lepších nástrojov na odhaľovanie takzvaných deepfake videí, uprednostnenie mediálneho sektora pri presadzovaní únijných pravidiel pre veľké technologické spoločnosti a posilnenie overovania faktov vytvorením nezávislej európskej siete overovateľov faktov.

