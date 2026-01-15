„Zastrelím ťa!“ kričal 6-ročný chlapec: Najmladší vrah v dejinách zabíjal pre kúsok odpadu

Keď sa pozriete na 6-ročné dieťa, zrejme ani vo sne by vám nezišlo na um, že by mohlo spáchať brutálny zločin. Carl Mahan sa však do dejín zapísal ako najmladší vrah.
Hádka skončila tragédiou
Ako informuje web Medium, v roku 1929 Carl Mahan a jeho 8-ročný kamarát Cecil van Hoose z Kentucky strávili deň hľadaním kovového odpadu. Dúfali, že si tak dokážu zarobiť pár drobných. Carl mal o niečo viac šťastia, čo sa ale Cecilovi nepáčilo. Deti sa pre kúsok šrotu škaredo pohádali.
Cecil šrot Carlovi uchmatol a navyše ho udrel po tvári. Carl sa spočiatku s plačom rozbehol domov. Tam ale vyliezol na stoličku, aby z police vzal otcovu pištoľ. Vybral sa s ňou nazad za Cecilom. „Zastrelím ťa!“ kričal Carl a potom skutočne stlačil spúšť. V tom momente sa Carl Mahan stal najmladším vrahom v amerických dejinách. Chlapec sa pred súd postavil len o týždeň neskôr, dozvedáme sa z webu Murderpedia.
Po tom, ako vyrozprával, ako sa incident odohral, len ležal na lavici a občas dokonca aj zaspal. Porote trvalo len 30 minút, kým sa dohodla na jeho ďalšom osude. Carl mal stráviť nasledujúcich 15 rokov v polepšovni. Chlapec bol prepustený do starostlivosti svojich rodičov po zaplatení kaucie vo výške 500 dolárov.
Odvtedy podobných incidentov pribudlo viac
Rozsudok vyvolal vlnu kontroverzie, ľudí rozdelil na dva tábory. Niektorí trvali na tom, že trest je príliš prísny, iným zas pripadal priveľmi mierny. Sudca napokon rozsudok zrušil. Odvolával sa na to, že Carl bol príliš mladý a súd, ktorý prebehol, nebol s kostolným poriadkom. O mesiac neskôr padlo definitívne rozhodnutie, po ktorom Carl mohol ostať doma so svojimi rodičmi.
Od prípadu ubehli už desaťročia, no stále panujú nezhody v názoroch na to, či bol 6-ročný chlapec vrahom, alebo taktiež obeťou. Žiaľ, odvtedy pribudli aj ďalšie podobné incidenty. Napríklad, v roku 2000 sa dve 6-ročné deti údajne pohádali na ihrisku. Jedno z nich následne druhé dieťa usmrtilo, píše CBS News. Dieťa pre svoj vek potrestané nebolo. Pred súd sa ale postavil jeho strýko, ktorý zbraň nechal na ľahko dostupnom mieste.
V roku 2023 web informoval o 6-ročnom chlapcovi, ktorý mal strieľať na svoju učiteľku. Tá, našťastie, síce s vážnymi poraneniami, prežila. Od roku 1970, odkedy sa vedie databáza strelieb na amerických školách, šlo o 17. študenta mladšieho ako 10 rokov, ktorý sa k takémuto zločinu uchýlil.
