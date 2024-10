Ženy mučil a hral s nimi najzvrátenejšiu hru, akú si viete predstaviť. Z vraha sa dvíhal žalúdok aj skúseným policajtom

Na prvý pohľad to bol nenápadný muž, ktorý sa živil ako pekár. Pod povrchom sa ale ukrývalo ohavné tajomstvo. Robert Hansen totiž znásilňoval a unášal ženy. Niektoré vypustil a následne ich lovil ako divú zver.

Všetci ho odmietali

Ako píše All That Is Interesting, Robert Christian Hansen sa narodil 15. februára 1939 v Iowe. Jeho otec bol dánskym imigrantom a vlastnil pekáreň. Roberta vychovával veľmi prísne a chlapec už od útleho veku musel pracovať v pekárni po otcovom boku. Ako tínedžer bol nesmierne hanblivý. Deti sa mu smiali, lebo sa zajakával a mal akné. Dievčatá ho odmietali a chlapci ho medzi seba tiež nechceli prijať. Nemal teda príliš na výber, bol samotár.

To, že ho rovesníci odmietali, ho trápilo a postupne sa to pretavovalo do hnevu a nenávisti. Zlosť si vybíjal lovením zveri, stal sa vášnivým poľovníkom. Počas toho, ako prenasledoval zvieratá, si na ich mieste neraz predstavoval spolužiakov a sníval o pomste. Keď mal 18 rokov, pridal sa k armáde v nádeji, že nechá ťažkú minulosť za sebou a niekam sa posunie.

Podľa webu Oxygen, po roku z armády odišiel a istý čas pracoval ako asistent inštruktora výcviku na policajnej akadémii. V priebehu nasledujúcich rokov sa dvakrát oženil a mal dve deti. Neskôr sa rozhodol ísť v šľapajach svojho otca a na Aljaške si otvoril vlastnú pekáreň. Podľa Anchorage Daily News ho ľudia, ktorí ho poznali, prirovnávali k nenápadnej sivej myške. Väčšinou bol milý a ústretový. Nikomu neprišlo na um myslieť si, že za maskou nenápadnosti sa ukrýva monštrum.

Zameriaval sa na prostitútky

Mnohí o ňom možno nevedeli ani to, že už v mladosti mal problémy so zákonom. V roku 1960 ho zatkli za to, že podpálil garáž pre autobusy. Dostal trojročný trest, no odsedel si z neho menej ako dva roky. Neskôr opakovane končil v rukách polície pre drobné krádeže. V roku 1971 Hansena istá žena obvinila z toho, že ju znásilnil. V tom čase už čelil obvineniam z iného incidentu – prenasledoval inú ženu do jej domu a pod hrozbou, že jej ublíži, sa ju pokúsil uniesť.

Context/Details: Robert Christian Hansen, also known as the „Butcher Baker,“ was an American serial killer who terrorized Anchorage, Alaska, between 1972 and 1983. Born in 1939 in Iowa, Hansen spent his early life working at his father’s bakery. In 1957, he joined the United… pic.twitter.com/VCaIomem0X — BoreCure (@CureBore) December 27, 2023

Prvou obeťou, ktorú zavraždil, sa stala žena, o ktorej si myslel, že je tanečnica v pánskom klube alebo prostitútka. Tvrdil jej, že ju vezme k sebe domov, no v aute na ňu namieril zbraň. Presviedčal ju, že ak splní, čo od nej bude žiadať, nič sa jej nestane. Keď sa ale pokúsila ujsť, bodol ju nožom a jej telo ukryl v plytkej jame. Našlo sa až o niekoľko rokov neskôr v roku 1980, no ženu sa nikdy nepodarilo identifikovať.

Podľa AP News sa okolo roku 1970 začal na Aljaške stavať ropovod, čo okrem iného do Anchorage pritiahlo aj mnoho pasákov s prostitútkami, ale aj drogových dílerov v nádeji, že rýchlo zarobia. Hansen v tom videl príležitosť vyhliadnuť si ženy, ktoré možno odišli od rodín a dlho ich nikto nebude hľadať.

Vypustil ich do divočiny a lovil ako zver

Podľa webu The Independent chcel Hansen Anchorage zbaviť prostitútok. Ženám sľuboval peniaze a následne ich autom, občas dokonca svojím lietadlom, vzal na miesto, kde ich znásilnil. Niektorým ženám (tým, ktoré sa nevzpierali) dovolil vrátiť sa do mesta pod podmienkou, že budú mlčať. Iné, tie, ktoré sa bránili, však čakal mimoriadne krutý osud. Hansen ich totiž vypustil do divočiny a následne ich lovil ako divú zver. Ženy mali na chvíľu nádej, že sa im podarí ujsť, tá sa ale rýchlo rozplynula. Niektoré z nich pekár lovil aj štyri dni. Kým ženy zúfalo utekali a bojovali o život, on sa s nimi zahrával a napokon ich zavraždil.

(59) In some parts of this thread, I refer to Robert Christian Hansen, the Butcher Baker, as Christian Hansen, when I meant to say Robert Hansen. All these names refer to one person, Robert Christian Hansen. pic.twitter.com/F07BtiK9xa — Magilla Gorilla 39 (@39Magilla) October 10, 2021

V roku 1976 skončil pekár v rukách polície, avšak nie za vraždy či znásilnenie, ale zato, že ukradol motorovú píli, píše All That Is Interesting. Netrvalo dlho a bol opäť prepustený na slobodu a mohol sa vrátiť k svojej zvrátenej činnosti. K zlomu došlo až v roku 1983. 17-ročná Cindy Paulson sa zrazu objavila v Anchorage, pričom bosá a so spútanými rukami bežala po ulici.

