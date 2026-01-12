Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic

Nejeden brutálny vrah sa do dejín zapísal pod prezývkou, ktorá istým spôsobom vystihovala miesto alebo spôsob, akým vraždil. Dean Corll sa stal známy ako Candy Man, muž, ktorý deťom rozdával cukríky. Za maskou milého muža sa však ukrýval brutálny sadista.
Na pohľad celkom obyčajný muž
Ako sa dozvedáme z webu All That Is Interesting, Dean Corll, narodený v roku 1939 vo Fort Wayne, na susedov na prvý pohľad pôsobil ako celkom obyčajný, ničím nevynikajúci muž. Sérioví vrahovia majú neraz náročné detstvo plné násilia, v Corrlovom prípade to tak ale nebolo. Len ťažko by ste v jeho mladosti vypichli moment, pri ktorom by ste si povedali, že iste to bolo práve to či ono, čo ho premenilo na monštrum.
Jeho rodičia síce nemali šťastné manželstvo, často sa hádali a napokon sa rozviedli, no nevie sa o tom, že by sa za zatvorenými dverami domácnosti dialo niečo brutálne. Matka sa o syna s láskou starala, možno občas až príliš, a Deanov otec bol síce prísny, no nie je známe, že by syna týral alebo zneužíval, informuje Medium.
Aj v škole sa mu darilo. Jednoducho všetci verili, že to bol dobrý chlapec. Dean bol známy tým, že väčšinu času trávil v malej továrni na cukrovinky, ktorú vlastnila jeho matka. Neskôr sa dokonca stal aj jej viceprezidentom.
Deťom rozdával cukríky
Dobre vychádzal s mnohými deťmi zo susedstva. Miestnym školákom totiž rozdával cukrovinky zadarmo. Postupne si získal ich dôveru a deti ho mali v obľube. Práve vďaka tomu si vyslúžil prezývku Candy Man. Žiaľ, s deťmi aj flirtoval, a to nielen s nimi.
Podľa Crime and Investigation obťažoval aj mladých zamestnancov matkinej továrne. Ak sa odvážili sťažovať, dostali výpoveď. Za milým úsmevom muža rozdávajúceho cukríky sa ukrývalo brutálne temné tajomstvo. Na rukách mal totiž krv najmenej 28 obetí, prevažne mladých mužov a detí, ktorých znásilnil a zavraždil. Niektoré z nich mali len 13 rokov. Je však možné, že obetí, ktoré Corll pripravil o život, bolo omnoho viac.
