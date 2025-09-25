Zarábajú stovky, platiť budú tisíce: Živnostníci hovoria o najtvrdšej zmene za posledné roky, mnohým hrozí zánik

Foto: TASR - František Iván, Unsplash

Nina Malovcová
Malí živnostníci to budú mať od januára poriadne ťažké.

Predstavte si, že po práci si večer sadnete k stolu a vyrábate sviečky, šperky alebo v čase Vianoc v kuchyni pečiete medovníčky. Nie je to veľký biznis, skôr radosť, ktorú si občas kúpi kamarát alebo známy. Raz za pár mesiacov vystavíte faktúru a poteší vás, že vaše hobby prinieslo pár desiatok či stoviek eur. Od januára 2026 však aj takéto drobné podnikanie dostane tvrdý zásah.

Každý živnostník, bez ohľadu na to, či ide o veľkú firmu alebo človeka, ktorý predá štyri výrobky do roka, bude musieť mesačne zaplatiť minimálne 425 eur na odvodoch.

Faktúry malé, povinnosti obrovské

Podľa dát webu KROS má živnosť založenú takmer 148-tisíc Slovákov, no faktúru vystavilo len približne 67-tisíc z nich. Priemerný živnostník pošle asi šestnásť faktúr ročne, čo vychádza približne na jednu mesačne. Polovica podnikateľov má však obrat ešte nižší. Medián je len osem faktúr, teda menej než jedna faktúra mesačne.

Ilustračná foto: Pexels

Takmer polovica všetkých vystavených faktúr mala hodnotu do 500 eur a 24-tisíc ľudí poslalo za celý rok menej než päť faktúr. Pre túto skupinu sa od januára podnikanie môže zmeniť na nerentabilný luxus.

Koniec odvodových prázdnin

Doteraz si začínajúci živnostníci mohli vydýchnuť, nakoľko prvý rok či rok a pol nemuseli platiť sociálne odvody. Od januára budú mať „voľno“ len päť mesiacov. Potom ich čaká tzv. štartovací odvod 131 eur mesačne, ktorý platí len do konca roka. Od januára už nabehne plná suma. Minimálne sociálne odvody stúpnu na 303 eur, zdravotné na 122 eur. Spolu to bude 425 eur mesačne, čo je o 81 eur viac ako dnes.

Bez ohľadu na to, či ide o hobby alebo prácu

Najväčšia zmena je v tom, že povinnosť sa bude týkať každého. Ak má niekto živnosť ako doplnok popri zamestnaní, škole alebo dôchodku, nebude mať výnimku. Výpočty ukazujú, že človek, ktorý si vystaví štyri faktúry ročne po dvesto eur, zarobí 800 eur.

Na odvodoch však zaplatí vyše 5-tisíc eur. Ani obrat šesťtisíc eur nestačí na to, aby sa podnikateľ dostal nad úroveň minimálnej mzdy. Rentabilita začína až pri vyšších obratov, no čistý zisk citeľne klesá.

Pre mnohých to bude stopka

Štát si od týchto zmien sľubuje stovky miliónov eur navyše do rozpočtu. V praxi to však môže znamenať, že tisíce ľudí zrušia živnosť, pretože sa im jednoducho neoplatí. Najviac ohrození sú tí, ktorí podnikali popri práci alebo štúdiu a brali to skôr ako malý bonus než hlavnú obživu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Smer nebude nikoho podržtaška: Ak ústava neprejde, pre Slovensko sa údajne zatvorí historická šanca. Fico…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamalaJedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamala
Ruský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäsoRuský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäso
Jozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšieJozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšie
Má už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcoviaMá už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcovia
Slovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľadSlovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľad
Je veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokujeJe veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokuje
Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)
Spala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašnéSpala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašné
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v GazeAnna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v Gaze
Josefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérieJosefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérie
Obete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťažObete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťaž
Ubytujete sa tu za 44 eur na noc: Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom. Toto všetko sme zažili zadarmoUbytujete sa tu za 44 eur na noc: Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom. Toto všetko sme zažili zadarmo

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac