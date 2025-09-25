Zarábajú stovky, platiť budú tisíce: Živnostníci hovoria o najtvrdšej zmene za posledné roky, mnohým hrozí zánik

Predstavte si, že po práci si večer sadnete k stolu a vyrábate sviečky, šperky alebo v čase Vianoc v kuchyni pečiete medovníčky. Nie je to veľký biznis, skôr radosť, ktorú si občas kúpi kamarát alebo známy. Raz za pár mesiacov vystavíte faktúru a poteší vás, že vaše hobby prinieslo pár desiatok či stoviek eur. Od januára 2026 však aj takéto drobné podnikanie dostane tvrdý zásah.
Každý živnostník, bez ohľadu na to, či ide o veľkú firmu alebo človeka, ktorý predá štyri výrobky do roka, bude musieť mesačne zaplatiť minimálne 425 eur na odvodoch.
Faktúry malé, povinnosti obrovské
Podľa dát webu KROS má živnosť založenú takmer 148-tisíc Slovákov, no faktúru vystavilo len približne 67-tisíc z nich. Priemerný živnostník pošle asi šestnásť faktúr ročne, čo vychádza približne na jednu mesačne. Polovica podnikateľov má však obrat ešte nižší. Medián je len osem faktúr, teda menej než jedna faktúra mesačne.
Takmer polovica všetkých vystavených faktúr mala hodnotu do 500 eur a 24-tisíc ľudí poslalo za celý rok menej než päť faktúr. Pre túto skupinu sa od januára podnikanie môže zmeniť na nerentabilný luxus.
Koniec odvodových prázdnin
Doteraz si začínajúci živnostníci mohli vydýchnuť, nakoľko prvý rok či rok a pol nemuseli platiť sociálne odvody. Od januára budú mať „voľno“ len päť mesiacov. Potom ich čaká tzv. štartovací odvod 131 eur mesačne, ktorý platí len do konca roka. Od januára už nabehne plná suma. Minimálne sociálne odvody stúpnu na 303 eur, zdravotné na 122 eur. Spolu to bude 425 eur mesačne, čo je o 81 eur viac ako dnes.
Bez ohľadu na to, či ide o hobby alebo prácu
Najväčšia zmena je v tom, že povinnosť sa bude týkať každého. Ak má niekto živnosť ako doplnok popri zamestnaní, škole alebo dôchodku, nebude mať výnimku. Výpočty ukazujú, že človek, ktorý si vystaví štyri faktúry ročne po dvesto eur, zarobí 800 eur.
Na odvodoch však zaplatí vyše 5-tisíc eur. Ani obrat šesťtisíc eur nestačí na to, aby sa podnikateľ dostal nad úroveň minimálnej mzdy. Rentabilita začína až pri vyšších obratov, no čistý zisk citeľne klesá.
Pre mnohých to bude stopka
Štát si od týchto zmien sľubuje stovky miliónov eur navyše do rozpočtu. V praxi to však môže znamenať, že tisíce ľudí zrušia živnosť, pretože sa im jednoducho neoplatí. Najviac ohrození sú tí, ktorí podnikali popri práci alebo štúdiu a brali to skôr ako malý bonus než hlavnú obživu.
