Zaplatíte menej ako 80 centov: Vieme, v ktorej krajine si môžete dať najlacnejšie pivo, takto je na tom Slovensko

Foto: Pexels

Petra Sušaninová
Máte pocit, že posedenie s kamošmi pri pive na Slovensku nie je práve najlacnejšou záležitosťou?

Či už idete na festival, alebo len tak s kamarátmi do mesta, pre mnohých k tomu pivo jednoducho neodmysliteľne patrí. Pozrite sa, v ktorej krajine zaň zaplatíte najviac a kde, naopak, najmenej.

Toto vás nepoteší

Web Finder zhromaždil údaje týkajúce sa cien piva v rôznych krajinách po celom svete a vytvoril zaujímavý rebríček. Dáta boli získavané v tých najľudnatejších mestách v každej z krajín, pričom do analýzy ich bolo zapojených celkovo 166. Uvádzané ceny sú približne za pol litra piva.

Foto: Pexels

Cena toho najlacnejšieho vás však ale zrejme nepoteší, museli by ste za ním totižto cestovať riadnu diaľku. Za približne 80 centov totiž dostanete pol litra zlatistého nápoja v meste Antananarivo na Madagaskare. Na druhej priečke s podobnou cenou sa umiestnilo Addis Abeba v Etiópii a na tretej Lomé v Togu. Štvrtú a piatu priečku s cenou 85 centov za pol litra obsadili Vientiane v Laose a Lagos v Nigérii.

Kde je pivo najdrahšie a ako sú na tom naši susedia?

Na druhej strane, peňaženka zaplače u každého, kto dostane chuť na pivo v Dauhe v Katare. Stojí totiž neuveriteľných 11,50 eura za pol litra. Takmer 11 eur zaplatíte v Dubaji v Spojených arabských emirátoch. 10 eur stojí pivo v ománskom Maskate a takmer 9,70 eura zaň dáte v Reykjavíku na Islande. Piatu priečku s najdrahším pivom obsadilo nórske Oslo, kde zaň dáte niečo vyše 9 eur.

Foto: Pexels

Zdá sa, že pivo v Bratislave za približne 2,20 eura je v porovnaní s tými najdrahším krajinami na tom naozaj dobre. Čo sa okolitých štátov týka, v Rakúsku za pivo zaplatíte vyše 4,70 eura a v Poľsku takmer 4,20 eura. O niečo drahšie je podľa údajov webu pivo aj v Maďarsku, v Budapešti zaň dáte niečo vyše 2,30 eura. Lacnejšie ako na Slovensku vás však vyjde v Česku, kde za pol litra dáte v Prahe niečo vyše 2,10 eura.

