Zaplatíte menej ako 80 centov: Vieme, v ktorej krajine si môžete dať najlacnejšie pivo, takto je na tom Slovensko

Či už idete na festival, alebo len tak s kamarátmi do mesta, pre mnohých k tomu pivo jednoducho neodmysliteľne patrí. Pozrite sa, v ktorej krajine zaň zaplatíte najviac a kde, naopak, najmenej.
Toto vás nepoteší
Web Finder zhromaždil údaje týkajúce sa cien piva v rôznych krajinách po celom svete a vytvoril zaujímavý rebríček. Dáta boli získavané v tých najľudnatejších mestách v každej z krajín, pričom do analýzy ich bolo zapojených celkovo 166. Uvádzané ceny sú približne za pol litra piva.
Cena toho najlacnejšieho vás však ale zrejme nepoteší, museli by ste za ním totižto cestovať riadnu diaľku. Za približne 80 centov totiž dostanete pol litra zlatistého nápoja v meste Antananarivo na Madagaskare. Na druhej priečke s podobnou cenou sa umiestnilo Addis Abeba v Etiópii a na tretej Lomé v Togu. Štvrtú a piatu priečku s cenou 85 centov za pol litra obsadili Vientiane v Laose a Lagos v Nigérii.
Kde je pivo najdrahšie a ako sú na tom naši susedia?
Na druhej strane, peňaženka zaplače u každého, kto dostane chuť na pivo v Dauhe v Katare. Stojí totiž neuveriteľných 11,50 eura za pol litra. Takmer 11 eur zaplatíte v Dubaji v Spojených arabských emirátoch. 10 eur stojí pivo v ománskom Maskate a takmer 9,70 eura zaň dáte v Reykjavíku na Islande. Piatu priečku s najdrahším pivom obsadilo nórske Oslo, kde zaň dáte niečo vyše 9 eur.
Zdá sa, že pivo v Bratislave za približne 2,20 eura je v porovnaní s tými najdrahším krajinami na tom naozaj dobre. Čo sa okolitých štátov týka, v Rakúsku za pivo zaplatíte vyše 4,70 eura a v Poľsku takmer 4,20 eura. O niečo drahšie je podľa údajov webu pivo aj v Maďarsku, v Budapešti zaň dáte niečo vyše 2,30 eura. Lacnejšie ako na Slovensku vás však vyjde v Česku, kde za pol litra dáte v Prahe niečo vyše 2,10 eura.
