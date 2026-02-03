Zaplatíme to my všetci: Vládny špeciál odvezie kontroverzného Filipa Turka na Cyprus, cestuje aj Taraba

Foto: TASR/Martin Baumann, TASR/Vladimír Benko/MV

Nina Malovcová
Kontroverzný Filip Turek mieri na rokovanie ministrov EÚ, na Cyprus ho má dopraviť slovenský vládny špeciál.

Napriek tomu, že český politik Filip Turek sa nestal ministrom životného prostredia, čaká ho účasť na uzavretom rokovaní ministrov Európskej únie. Ako vládny splnomocnenec pre klimatickú politiku a Green Deal sa má koncom týždňa zúčastniť na neformálnej rade ministrov životného prostredia EÚ v cyperskej Nikózii, a to bez účasti českého ministra.

Podľa informácií Denníka N a českého Deníka N sa má Turek na Cyprus dopraviť slovenským vládnym špeciálom spolu s ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom. Trasa letu má viesť z Bratislavy do Prahy, následne do Nikózie a späť rovnakou cestou, čo môže celý presun výrazne predražiť a zaplatia ho slovenskí daňovníci.

Turek bez ministerského postu, no s výhodami

Filip Turek je členom českej pravicovo populistickej strany Motoristé sobě a v Česku patrí medzi mimoriadne kontroverzné postavy. V minulosti sa objavili jeho staršie výroky, ktoré boli označené za rasistické, homofóbne a zľahčujúce holokaust. Práve pre túto minulosť ho český prezident Petr Pavel odmietol vymenovať za ministra v kabinete premiéra Andreja Babiša.

Foto: TASR/Martin Baumann

Hlavnou témou neformálneho rokovania v Nikózii má byť odolnosť voči nedostatku vody a adaptácia na klimatické zmeny v Stredomorí. Hoci sa na schôdzke nebude hlasovať, ide o uzavreté rokovanie bez účasti verejnosti a médií, kde sa rieši dôležitá európska agenda.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Koniec ruského plynu je definitívny: Čo to znamená pre Slovensko? Analytik Potočár vysvetľuje dosahy na…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Doktorka farmácie: Infúzie vitamínu C sú pre zdravých ľudí zbytočné a môžu byť rizikové. Prevetrajú tiež peňaženky
Doktorka farmácie: Infúzie vitamínu C sú pre zdravých ľudí zbytočné a môžu byť rizikové. Prevetrajú tiež peňaženky
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Tip na výlet
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Extrémni vedci
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Na nože
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Domáci miláčikovia
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac