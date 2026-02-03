Zaplatíme to my všetci: Vládny špeciál odvezie kontroverzného Filipa Turka na Cyprus, cestuje aj Taraba

Napriek tomu, že český politik Filip Turek sa nestal ministrom životného prostredia, čaká ho účasť na uzavretom rokovaní ministrov Európskej únie. Ako vládny splnomocnenec pre klimatickú politiku a Green Deal sa má koncom týždňa zúčastniť na neformálnej rade ministrov životného prostredia EÚ v cyperskej Nikózii, a to bez účasti českého ministra.
Podľa informácií Denníka N a českého Deníka N sa má Turek na Cyprus dopraviť slovenským vládnym špeciálom spolu s ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom. Trasa letu má viesť z Bratislavy do Prahy, následne do Nikózie a späť rovnakou cestou, čo môže celý presun výrazne predražiť a zaplatia ho slovenskí daňovníci.
Turek bez ministerského postu, no s výhodami
Filip Turek je členom českej pravicovo populistickej strany Motoristé sobě a v Česku patrí medzi mimoriadne kontroverzné postavy. V minulosti sa objavili jeho staršie výroky, ktoré boli označené za rasistické, homofóbne a zľahčujúce holokaust. Práve pre túto minulosť ho český prezident Petr Pavel odmietol vymenovať za ministra v kabinete premiéra Andreja Babiša.
Hlavnou témou neformálneho rokovania v Nikózii má byť odolnosť voči nedostatku vody a adaptácia na klimatické zmeny v Stredomorí. Hoci sa na schôdzke nebude hlasovať, ide o uzavreté rokovanie bez účasti verejnosti a médií, kde sa rieši dôležitá európska agenda.
