Adoroval nacistické Nemecko a zľahčoval násilné činy: Prezident Pavel vysvetlil, prečo nevymenoval Turka za ministra

Poslanec Filip Turek, ktorý je kandidátom strany Motoristi sebe na post českého ministra životného prostredia podľa prezidenta Petra Pavla opakovane ukázal nedostatok rešpektu k českému právnemu poriadku a ústavným hodnotám, adoroval nacistické Nemecko či spochybňoval dôstojnosť a rovnosť žien a etnických menšín alebo zľahčoval násilné činy z nenávisti.
Prezident ČR to uviedol v piatok zverejnenom liste adresovanom premiérovi Andrejovi Babišovi, v ktorom vysvetľuje, prečo Turka odmietol vymenovať, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Som absolútne presvedčený, že na strane Filipa Turka existuje mnoho okolností, ktoré často jednotlivo, ale predovšetkým vo svojom súhrne jeho lojalitu voči fundamentálnym princípom a hodnotám ústavného poriadku dôvodne spochybňujú. Vo svojich rôznych vyjadreniach a konaní opakovane adoroval či prinajmenšom bagatelizoval jeden z najhorších totalitných režimov 20. storočia, nacistické Nemecko, ktoré malo na svedomí najhoršiu vojnu v ľudských dejinách, genocídu miliónov nevinných ľudí a trýznivú okupáciu aj českých krajín,“ napísal Pavel Babišovi.
Vraj útočil aj na ženy a deti
Pokračoval, že Turek svojimi výrokmi vážne spochybňoval dôstojnosť a rovnosť žien a príslušníkov rôznych menšín a zľahčoval násilné činy z nenávisti aj voči malým deťom. Opakovane tak podľa neho preukázal nedostatok rešpektu k vôli dodržiavať právny poriadok ČR.
„Počet, intenzita a dlhodobý charakter svedčia o tom, že v jeho prípade nejde o jednorazové excesy napríklad z mladíckej nerozvážnosti,“ dodal prezident s narážkou na jedno z Turkových vysvetlení svojich výrokov.
Pavel v liste uvádza, že prezident je vo výnimočných odôvodnených prípadoch ústavne zmocnený nevyhovieť návrhu predsedu vlády na vymenovanie člena vlády. O otázke odmietnutia návrhu premiéra na vymenovanie ministra sa v súčasnosti v ČR značne diskutuje.
História sa opakuje
Prezident podľa článku 68 českej ústavy vymenúva a odvoláva ostatných členov vlády na návrh predsedu vlády. Už v minulosti však došlo k tomu, že prezident návrh odmietol. Napríklad Miloš Zeman v roku 2018 odmietol vymenovať Miroslava Pocheho za šéfa českej diplomacie.
V roku 2021 odmietal vymenovať aj exministra Jana Lipavského, názor však nakoniec zmenil. Babiš Pavlovi priniesol návrh na vymenovanie Turka za ministra v stredu na tradičný novoročný obed. Pavel ihneď oznámil, že Turka nevymenuje.
Motoristi, ktorí ho na funkciu nominovali, po porade uviedli, že na tom stále trvajú a iného kandidáta nemajú. Ďalšie kroky oznámia zrejme budúci týždeň. Pavel v liste dodal, že je pripravený sa s Babišom stretnúť a poskytnúť mu súčinnosť pri dokončení personálneho ustanovenia vlády.
Nahlásiť chybu v článku