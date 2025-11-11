Žandári sa stávajú realitou: Zrejme budú bez uniforiem. Ministerstvo prezradilo, kedy ich nasadí

Ministerstvo obrany naďalej počíta s nasadením žandárov do konca tohto roka. V súčasnosti uskutočňujú analýzu miest nasadenia. Pre výkon svojej služby už žandári dostali 41 áut typu SUV za viac ako 1,5 milióna eur bez DPH. Pre TASR to uviedlo tlačové oddelenie rezortu obrany. Žandári by teoreticky mohli slúžiť aj bez uniforiem.
Ministerstvo priamo neuviedlo, či majú žandári zabezpečené uniformy. „Nasadenie žandárov je priamo naviazané na obstaranie výstroja a výzbroje žandárov, pričom zámerom Vojenskej polície je ich nasadenie do konca roka 2025,“ uviedol rezort v stanovisku. Ako dodal, žandárov chce poslať na miesta s akútnym nedostatkom policajtov.
Označený rukáv
Do pripomienkového konania zároveň rezort obrany predložil návrh opatrenia, ktorým by mohol ustanoviť konkrétne podrobnosti o rukávovom označení žandárov. „Cieľom návrhu opatrenia je ustanoviť podrobnosti o vyobrazení a spôsobe nosenia rukávového označenia žandára spolu s poľnou vojenskou rovnošatou s identifikačným číslom žandára a reflexnou vestou žltej farby s nápisom „ŽANDÁRI“ a s identifikačným číslom žandára,“ uviedol rezort v materiáli.
Žandári bez uniformy by tak mohli slúžiť s rukávovým označením žltej farby so zeleným nápisom a logom.
Čo budú robiť?
Vizuál služobných áut sa odlišuje od bežnej polície. Autá majú na streche červeno-modré majáky, no na bokoch majú nalepené žlto-zelené polepy s logom a s veľkým zeleným nápisom „žandári“, bez nejakého telefónneho čísla či ďalšieho sloganu. Dizajn pritom náramne pripomína polep áut, na ktorých jazdia šerifovia v USA, konkrétne v Multnomah County v Oregone.
„Farby na polepy som si vybral ja. Podobné sme mali v minulosti v polícii a keďže sa ustúpilo od zelenej farby v polícii, ja som ju prenechal žandárom. Žltú som si vybral preto, že v zákone sa spomína žltý náramenník s nápisom žandári, pretože to je dobre viditeľné na poľnej uniforme, ktorú žandári majú,“ povedal minister obrany Robert Kaliňák pre Aktuality.
Logo pritom podľa objednávok rezortu obrany stálo logo 6-tisíc eur bez DPH. Vytvorila ho spoločnosť Brickfield Entertainment.A čo vlastne budú žandári robiť? Ich úlohou by mala byť ochrana života, zdravia, osobnej slobody a bezpečnosti osôb, a ochrana majetku, zabezpečovanie verejného poriadku, dohliadanie na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, a tiež kontrola hraníc. Žandári by mali podporovať plnenie úloh Policajného zboru a Vojenskej polície.
