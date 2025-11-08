Zakázané zóny: Števo Martinovič odhaľuje miesta, kam sa bežne nedostanete

V desiatich dieloch bude odhalených dvadsať lokalít v Česku a na Slovensku, plných technických, historických, vedeckých či kultúrnych tajomstiev. Vo vedení tejto výpravnej série stoja dvaja sprievodcovia — na slovenskej strane Števo Martinovič, na českej Jan Révai. Obaja sa vydajú do priestorov, ktoré sú bežne uzavreté, a na vlastnej koži zažijú úlohy a výzvy spojené s miestnymi profesiami.
Miesta, ktoré bežne neuvidíte
Slovenské epizódy Zakázaných zón divákov zavedú na miesta, ktoré poznáme iba z diaľky alebo o nich často ani netušíme. Či už ide o technické zázemie veľkých stavieb, historické hotely s bohatou minulosťou, unikátne prírodné lokality alebo zákulisie významných kultúrnych podujatí – Števo Martinovič otvára dvere do zákulisia našej krajiny.
Diváci s ním nazrú do priestorov, kde sa stretáva špičková technológia s ľudskou odvahou, do zákulisia podujatí, ktoré formujú slovenskú kultúru, aj do lokalít, ktoré ukrývajú prírodné poklady. Števo Martinovič sa ocitne v útrobách Vodnej elektrárne Gabčíkovo, navštívi zákulisie festivalu Pohoda či preskúma laboratórium SAV, kde sa venujú výskumu komárov a vírusov. Seriál tak prináša nielen dobrodružný, ale aj poznávací rozmer – ukazuje, aké bohatstvo sa ukrýva na Slovensku mimo bežných turistických trás.
Zážitok na vlastnej koži
Na rozdiel od klasického dokumentu sa Zakázané zóny nesú len v duchu pozorovania. Števo Martinovič si mnohé úlohy a profesie vyskúšal priamo na mieste. Diváci tak spolu s ním zažijú adrenalínové aj fyzicky náročné situácie, ale aj momenty pokoja a úžasu z miest, ktoré majú neopakovateľnú atmosféru.
„Mal som tú možnosť vyskúšať si priamo na mieste niektoré profesie, a po tejto skúsenosti prechovávam ešte väčší obdiv ku všetkým povolaniam. Najsilnejšie pre mňa bolo kŕmenie tuleňov a lemurov v Košickej ZOO. Milujem zvieratká a dojala ma ich absolútna blízkosť a oddanosť,“ spomína Števo Martinovič.
Spojenie dobrodružstva a autenticity
Seriál má ambíciu nielen zabaviť, ale aj priblížiť divákom prácu a život ľudí, ktorí sa denne pohybujú v uzavretých priestoroch. Vďaka autentickému prístupu a prirodzenej zvedavosti Števa Martinoviča sa diváci dostanú bližšie k realite, ktorú by inak nemali šancu vidieť.
„Od detstva som typom človeka, ktorý neustále potrebuje skúšať nové veci,“ hovorí Števo Martinovič. „Tento projekt ma naučil, že aj za dverami, ktoré sú pre bežných ľudí zatvorené, sa skrýva fascinujúci svet. Verím, že diváci budú prekvapení, čo všetko nečakané sa dá objaviť, keď sa odvážite vstúpiť tam, kam normálne nesmiete. Pre mňa to bola obrovská škola života!“
Zakázané zóny odštartujú 10. novembra na televízii Spektrum. V desiatich epizódach ponúknu divákom pohľad do dvadsiatich miest na Slovensku aj v Česku, ktoré sú bežne neprístupné. Divákov čaká nečakané dobrodružstvo, napätie a objavovanie tajomstiev! Diely so Števom Martinovičom uvidíte od 10. novembra každý deň o 21:05 na TV Spektrum, české epizódy s Janom Révaiom od 17. novembra vždy o 21:05. Divákov čaká nečakané dobrodružstvo, napätie a objavovanie tajomstiev!
