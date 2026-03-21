Zahraničná turistka sa pýta ľudí, čo má navštíviť v Bratislave. Slováci ju posielajú radšej do Košíc či Viedne

Foto: Unsplash/interez.sk (Klaudia Oselská)

Klaudia Oselská
Odporúčajú jej ochutnať bryndzové halušky a pivo.

Na diskusnom fóre Reddit sme si všimli vlákno od zahraničnej turistky, ktorá sa podelila so svojím plánom navštíviť naše hlavné mesto. Preto sa pýta Slovákov, čo má navštíviť a aké jedlá ochutnať. Tí ju posielajú na hrad Devín či Starú tržnicu. 

Prezradila, že má 25 rokov, pochádza zo Škandinávie a Slovensko sa chystá navštíviť spolu so svojím 30-ročným kamarátom koncom tohto roka. Zároveň dodala, že ani jeden z nich ešte nebol na Slovensku, preto hľadajú nejaké tipy a rady, no na návštevu našej krajiny sa veľmi tešia.

Slováci jej okamžite ochotne začali dávať rôzne tipy a rady. Našli sa však aj takí, ktorí ju posielajú do Košíc či Viedne, pretože tam je to vraj krajšie ako v Bratislave.

Odporúčajú jej ochutnať bryndzové halušky a pivo

Viacerí jej odporúčajú prechádzku po Hviezdoslavovom námestí, popri rieke Dunaj, na hrad Devín, na Železnú studničku, či dať si kávu na vrchole mosta UFO.

Čo sa týka našich špecialít, odporúčajú jej ochutnať naše národné jedlo – bryndzové halušky, ale aj kapustovú a šošovicovú polievku, strapačky či makovník. Dokonca jej vysvetľujú, ako chutí bryndza a v ktorých konkrétnych bratislavských reštauráciách majú tie najlepšie halušky.

Foto: Unsplash

Zároveň jej radia navštíviť počas soboty Starú tržnicu, kde môže ochutnať prevažne miestne jedlá a nápoje. Podľa Slovákov by rozhodne mala vyskúšať naše lokálne pivá, ktoré sú podľa nich navyše aj lacné.

Odporúčajú jej však ísť aj mimo Bratislavy, na niektorý z našich početných hradov. Dodávajú, že sa nemusí báť využiť miestnu hromadnú dopravu, pretože je dobre riešená a bezpečná.

Ak vo vás turistka zo Škandinávie vzbudila túžbu tiež prebádať našu krásnu krajinu, inšpirujte sa tipmi na netradičné miesta na Slovensku, o ktoré sa podelili miestni.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Žena priznala, že má zvyšných 40-tisíc eur. Žiada od ľudí radu, ako s nimi naložiť

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
1 na 1
Z ľudí vyrábal hamburgery: Zvrátený Joe Metheny prosil o trest smrti
Už sa to začalo, pocítime to všetci: Analytik Potočár vysvetli, čo by sa stalo, ak by zajtra začala prúdiť ruská ropa
Surový burger nám takmer utiekol z taniera, no prišlo aj milé prekvapenie. Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože
Na nože
George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za 17 300 eur
Čo sa to deje na pumpách? Opýtali sme sa čerpacích staníc, či plánujú obmedziť predaj. Niekde sa to už deje
Jánošík bol zbojníkom krátko, nebral len bohatým. Zavesenie na hák je jedna z najhorších smrtí, predtým ho kruto mučili
V najväčšom vnútornom akvaparku Európy ste za 3 hodiny: Za vstup dáte 30 eur, ľudia ho aj kritizujú
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Bola som na vzácnej akcii: Pozvali nás 12, ako jedna z prvých na svete som v ruke držala novinku
Sledoval, ako zošívajú dvoch rómskych chlapcov na dvojčatá, pichal injekcie do očí: Anjel smrti nebol potrestaný
Druhá svetová vojna
Najnovšie články

