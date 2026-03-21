Zahraničná turistka sa pýta ľudí, čo má navštíviť v Bratislave. Slováci ju posielajú radšej do Košíc či Viedne

Na diskusnom fóre Reddit sme si všimli vlákno od zahraničnej turistky, ktorá sa podelila so svojím plánom navštíviť naše hlavné mesto. Preto sa pýta Slovákov, čo má navštíviť a aké jedlá ochutnať. Tí ju posielajú na hrad Devín či Starú tržnicu.
Prezradila, že má 25 rokov, pochádza zo Škandinávie a Slovensko sa chystá navštíviť spolu so svojím 30-ročným kamarátom koncom tohto roka. Zároveň dodala, že ani jeden z nich ešte nebol na Slovensku, preto hľadajú nejaké tipy a rady, no na návštevu našej krajiny sa veľmi tešia.
Slováci jej okamžite ochotne začali dávať rôzne tipy a rady. Našli sa však aj takí, ktorí ju posielajú do Košíc či Viedne, pretože tam je to vraj krajšie ako v Bratislave.
Odporúčajú jej ochutnať bryndzové halušky a pivo
Viacerí jej odporúčajú prechádzku po Hviezdoslavovom námestí, popri rieke Dunaj, na hrad Devín, na Železnú studničku, či dať si kávu na vrchole mosta UFO.
Čo sa týka našich špecialít, odporúčajú jej ochutnať naše národné jedlo – bryndzové halušky, ale aj kapustovú a šošovicovú polievku, strapačky či makovník. Dokonca jej vysvetľujú, ako chutí bryndza a v ktorých konkrétnych bratislavských reštauráciách majú tie najlepšie halušky.
Zároveň jej radia navštíviť počas soboty Starú tržnicu, kde môže ochutnať prevažne miestne jedlá a nápoje. Podľa Slovákov by rozhodne mala vyskúšať naše lokálne pivá, ktoré sú podľa nich navyše aj lacné.
Odporúčajú jej však ísť aj mimo Bratislavy, na niektorý z našich početných hradov. Dodávajú, že sa nemusí báť využiť miestnu hromadnú dopravu, pretože je dobre riešená a bezpečná.
