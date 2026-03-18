Žena priznala, že má zvyšných 40-tisíc eur. Žiada od ľudí radu, ako s nimi naložiť

Klaudia Oselská
Čo by ste robili, keby ste mali zvyšných 40-tisíc eur?

Na diskusnom fóre Reddit sme si všimli vlákno, ktoré medzi Slovákmi rozprúdilo živú debatu. Jedna žena totiž priznala, že má k dispozícii niekoľko desiatok tisíc eur, no nevie, ako s nimi naložiť. Čo by ste na jej mieste urobili vy?

Žena uviedla, že má zvyšných 40-tisíc eur a nevie, čo má s takouto čiastkou urobiť. Preto sa pýta ľudí, či má vyplatiť časť úveru, ktorý si zobrala na investičný dvojizbový byt – aktuálne jej zostáva splatiť ešte 107-tisíc eur –, alebo si má vziať ďalší úver na byt, prípadne kúpiť nehnuteľnosť na Bali alebo v Thajsku. Tvrdí, že sa investíciám nerozumie, preto žiada o radu, či existuje nejaká forma investovania, ktorá jej ročne vynesie aspoň 400 eur.

Ľudia jej okamžite začali dávať rôzne rady. Samozrejme, našli sa aj takí, ktorí si z nej uťahujú. Píšu jej, že byt v Dubaji je super investícia. No vzhľadom na prebiehajúci vojnový konflikt na Blízkom východe ide len o iróniu. Ďalší ju „prosia“, aby im poslala aspoň 100 eur, keď už má tie zvyšné tisíce.

Mnohí jej radia investovať

Najviac komentujúcich sa však zhodlo, že by mala peniaze investovať, tvrdia, že tak môže získať aj niekoľko tisíc eur ročne. Dokonca jej dali aj konkrétne a podrobné rady, ako a kde s investovaním začať.

Ďalší jej odporúčajú kúpiť garáž alebo parkovacie miesto na prenájom, ideálne niekde, kde je problém s parkovaním. O tom, že garáž je v súčasnosti skutočne zaujímavá investícia, sme vás už informovali. Iní jej zas radia kúpiť menší investičný byt v zahraničí, kde sú ceny nižšie ako u nás.

V komentároch sa však našli aj menej tradičné tipy, ako kúpiť si už fungujúcu autoumyváreň či ornú pôdu. Niektorí jej odporučili zobrať ďalší úver alebo hypotéku a kúpiť byt na prenájom.

Ďalší píšu, že by peniaze mala rozdeliť: časť investovať a časť použiť na splatenie úveru.

Diskusia ukázala, že univerzálna odpoveď na podobnú otázku zjavne neexistuje. Kým jedni uprednostňujú istotu v podobe splatenia dlhu, iní vidia väčší potenciál v investovaní či ďalšom zadlžení s cieľom zhodnotiť peniaze. Zhodujú sa však, že dôležité je rozumieť rizikám a neinvestovať do niečoho, čomu človek nerozumie.

Ak aj vy máte dilemu, ako naložiť s peniazmi tak, aby len neležali na účte, ale prinášali aj reálny úžitok, prečítajte si náš rozhovor s finančným expertom, s ktorým sme sa na túto tému pozreli bližšie.

