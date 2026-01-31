Záhadné výbuchy pokračujú: Ľudia ich počujú aj v iných mestách, polícia ani armáda nevedia, o čo ide

Záhadné a hlasné výbuchy vystrašili obyvateľov Martina. Ľudia ich mali počuť na viacerých miestach mesta, niektorí dokonca hovoria aj o svetelných zábleskoch. Orgány preverujú všetky dostupné možnosti, no pôvod zvukov zatiaľ zostáva neznámy.
Podľa informácií portálu TV Markíza sa hlásenia o silnom hluku objavujú minimálne počas posledných dvoch dní. Niektorí obyvatelia tvrdia, že podobné zvuky zaznamenali už aj skôr. Polícia situáciu naďalej monitoruje a spolu s ďalšími zložkami sa snaží zistiť, čo mohlo tieto výbuchy spôsobiť.
Ľudia hovoria o silných ranách aj zábleskoch
Zvuky boli podľa obyvateľov krátke, no veľmi intenzívne a v meste neobvyklé. Niektorí ich prirovnávali k výbuchom alebo svetliciam v diaľke. Objavili sa aj tvrdenia o svetelných zábleskoch, ktoré mali hluk sprevádzať. Zvuky mali zaznievať najmä vo večerných a neskorých nočných hodinách. Hluk počuli obyvatelia viacerých častí mesta a diskusie o ňom sa medzi Martinčanmi šíria už niekoľko dní.
Viaceré podnety prijali aj mestskí policajti. Podľa ich zistení išlo o veľmi silné rany, ktoré boli počuteľné na väčšiu vzdialenosť. Mestská polícia preto informácie o výbuchoch preverovala priamo v teréne.
Bez stôp po výbušninách či pyrotechnike
Polícia v spolupráci s ďalšími inštitúciami preverila možné zdroje hluku vrátane energetických uzlov, elektrární, priemyselných areálov aj aktivít Ozbrojených síl SR. Zatiaľ sa však nepodarilo nájsť žiadne stopy po výbušninách ani po použití väčšej pyrotechniky. Hasiči zároveň neevidujú žiadny zásah, ktorý by s týmto javom súvisel. Ako príčina boli vylúčené aj vojenské cvičenia. Podobné hlásenia pritom prichádzajú nielen z Martina, ale aj z iných miest Slovenska.
