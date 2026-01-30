Slovenským mestom sa začali ozývať zvláštne výbuchy: Obyvatelia majú strach. Nikto nevie, o čo ide

Mesto Martin v posledných dňoch znepokojujú silné rany pripomínajúce výbuchy. Obyvatelia o nich začali diskutovať na sociálnych sieťach, keďže nebolo jasné, odkiaľ zvuky pochádzajú, ani či predstavujú nejaké riziko.
K poslednému výbuchu malo prísť v stredu 29. januára. Viacerí uvádzali, že otrasy cítili aj v budovách, niektorí si všimli aj svetelné záblesky, podľa niektorých svedkov červenej farby. Mesto pre TVNoviny potvrdilo, že o udalostiach vie, no ani samospráva, ani mestská polícia zatiaľ nepoznajú ich príčinu.
Prípad rieši polícia
Prípadom sa zaoberá polícia, ktorá prijala viacero oznámení na tiesňovej linke 158 týkajúcich sa hlasných rán a sprievodných svetelných javov na území Martina. Polícia uviedla, že okamžite začala preverovať možné príčiny týchto javov. V rámci vyšetrovania kontrolovala energetické uzly, elektrárne, priemyselné areály a komunikovala aj s Ozbrojenými silami SR.
„Nateraz môžeme potvrdiť, že neboli nájdené žiadne stopy po použití výbušnín ani pyrotechniky veľkého rozsahu. Zároveň sme nezaznamenali únik žiadnych nebezpečných látok. Počas preverovania sme použili aj monitorovacie drony,“ povedala pre televíziu Zuzana Šefčíková, hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline.
