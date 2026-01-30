Slovenským mestom sa začali ozývať zvláštne výbuchy: Obyvatelia majú strach. Nikto nevie, o čo ide

Ilustračna foto: martin.sk/TASR - Daniel Stehlík

Roland Brožkovič
Viacerí obyvatelia uvádzali, že otrasy cítili aj v budovách, niektorí si všimli aj svetelné záblesky.

Mesto Martin v posledných dňoch znepokojujú silné rany pripomínajúce výbuchy. Obyvatelia o nich začali diskutovať na sociálnych sieťach, keďže nebolo jasné, odkiaľ zvuky pochádzajú, ani či predstavujú nejaké riziko.

K poslednému výbuchu malo prísť v stredu 29. januára. Viacerí uvádzali, že otrasy cítili aj v budovách, niektorí si všimli aj svetelné záblesky, podľa niektorých svedkov červenej farby. Mesto pre TVNoviny potvrdilo, že o udalostiach vie, no ani samospráva, ani mestská polícia zatiaľ nepoznajú ich príčinu.

Prípad rieši polícia

Prípadom sa zaoberá polícia, ktorá prijala viacero oznámení na tiesňovej linke 158 týkajúcich sa hlasných rán a sprievodných svetelných javov na území Martina. Polícia uviedla, že okamžite začala preverovať možné príčiny týchto javov. V rámci vyšetrovania kontrolovala energetické uzly, elektrárne, priemyselné areály a komunikovala aj s Ozbrojenými silami SR.

„Nateraz môžeme potvrdiť, že neboli nájdené žiadne stopy po použití výbušnín ani pyrotechniky veľkého rozsahu. Zároveň sme nezaznamenali únik žiadnych nebezpečných látok. Počas preverovania sme použili aj monitorovacie drony,“ povedala pre televíziu Zuzana Šefčíková, hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Na nože
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Domáci miláčikovia
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Tip na výlet
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Obchodné reťazce
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
Slováci a Česi v zahraničí
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac