Záhadná smrť známej influencerky: Jej telo našli v lese ukryté v kufri. Naposledy videla „divného chlapa“

Telo známej rakúskej influencerky a vizážistky z Grazu, Stefanie Pieperovej, ktorej profil má na Instagrame aktuálne takmer 50-tisíc sledovateľov, našli v Slovinsku v lese ukryté v kufri. Informuje o tom web The Mirror. Pieperová 23. novembra po návrate domov z vianočného večierka išla venčiť psa.
Krátko nato poslala kamarátom správu, že je v poriadku. Polícia uviedla, že v správe tiež napísala, že sa na schodisku jej bytovky nachádza „divný chlap“, ktorého opísala ako tmavú postavu. Susedia neskôr vypovedali, že počuli hádku a že v budove sa objavil jej bývalý partner.
Nedostavila sa na fotenie
Keď sa Pieperová nasledujúci deň nedostavila na dohodnuté fotenie, jej rodina ju nahlásila ako nezvestnú. Polícia v Slovinsku neskôr zadržala jej bývalého partnera, ktorého identifikovala ako Petra M., a vzala ho do väzby, keď ho našla pri jeho horiacom aute značky Volkswagen Golf.
Peter M. pracuje na polovičný úväzok v bezpečnostnej službe a je neúspešný hráč pokru. S Pieperovou mal komplikovaný vzťah. Miestne médiá tvrdia, že sa priznal k vražde Pieperovej a zaviedol vyšetrovateľov do lesa, kde našli jej telo.
Nahlásiť chybu v článku