Záhadná smrť známej influencerky: Jej telo našli v lese ukryté v kufri. Naposledy videla „divného chlapa“

Foto: Instagram - badgalfani

Roland Brožkovič
SITA
Polícia v Slovinsku neskôr zadržala jej bývalého partnera.

Telo známej rakúskej influencerky a vizážistky z Grazu, Stefanie Pieperovej, ktorej profil má na Instagrame aktuálne takmer 50-tisíc sledovateľov, našli v Slovinsku v lese ukryté v kufri. Informuje o tom web The Mirror. Pieperová 23. novembra po návrate domov z vianočného večierka išla venčiť psa.

Krátko nato poslala kamarátom správu, že je v poriadku. Polícia uviedla, že v správe tiež napísala, že sa na schodisku jej bytovky nachádza „divný chlap“, ktorého opísala ako tmavú postavu. Susedia neskôr vypovedali, že počuli hádku a že v budove sa objavil jej bývalý partner.

Nedostavila sa na fotenie

Keď sa Pieperová nasledujúci deň nedostavila na dohodnuté fotenie, jej rodina ju nahlásila ako nezvestnú. Polícia v Slovinsku neskôr zadržala jej bývalého partnera, ktorého identifikovala ako Petra M., a vzala ho do väzby, keď ho našla pri jeho horiacom aute značky Volkswagen Golf.

Peter M. pracuje na polovičný úväzok v bezpečnostnej službe a je neúspešný hráč pokru. S Pieperovou mal komplikovaný vzťah. Miestne médiá tvrdia, že sa priznal k vražde Pieperovej a zaviedol vyšetrovateľov do lesa, kde našli jej telo.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Zvláštne výdavky Huliaka v čase konsolidácie: Namiesto športu dal vyše milión eur na právnikov, tvrdia…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Klobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné cenyKlobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné ceny
42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – BratislavaNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – Bratislava
Porsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žilPorsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žil
Matúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejúMatúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejú
Odborník na energetiku Rastislav: Toto sú najväčšie chyby, ktoré ľudia doma robia. Ušetriť môžete desiatky eur mesačneOdborník na energetiku Rastislav: Toto sú najväčšie chyby, ktoré ľudia doma robia. Ušetriť môžete desiatky eur mesačne
V súdnej sieni vypil fľaštičku s jedom. Smrť odsúdeného generála sledovali milióny ľudí naživoV súdnej sieni vypil fľaštičku s jedom. Smrť odsúdeného generála sledovali milióny ľudí naživo
Punč za 3,50 € a šokujúci predmet za 4 €: Boli sme na vianočných trhoch, otvorili pred pár minútami. Takéto ceny vás čakajúPunč za 3,50 € a šokujúci predmet za 4 €: Boli sme na vianočných trhoch, otvorili pred pár minútami. Takéto ceny vás čakajú
Len 30 minút od obľúbeného mesta sme objavili skrytý raj Slovenska: Mnohí ani netušia, aké klenoty ukrývaLen 30 minút od obľúbeného mesta sme objavili skrytý raj Slovenska: Mnohí ani netušia, aké klenoty ukrýva
V Tatrách sa chystá nový projekt za milióny: Zmiznú lesy, vyrastie tu takáto stavba. Nie je jasné, kto za ňou jeV Tatrách sa chystá nový projekt za milióny: Zmiznú lesy, vyrastie tu takáto stavba. Nie je jasné, kto za ňou je
Lucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdaliLucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdali
Letenku si dokážete kúpiť aj za 16 eur. Vyskúšala som novú linku Košice – Bratislava. Toto ma poriadne nahnevaloLetenku si dokážete kúpiť aj za 16 eur. Vyskúšala som novú linku Košice – Bratislava. Toto ma poriadne nahnevalo

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac