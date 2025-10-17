Zadržať ho nebolo jednoduché: Polícia obvinila Srba, ktorý si mal venovať nelegálnej činnosti, inkasoval najmenej 9500 eur

Polícia obvinila v stredu z prevádzačstva 37-ročného Srba. Ten sa mal minimálne od 1. januára 2020 do súčasnosti dopúšťať trestnej činnosti na území Slovenska, najmä v Trnavskom kraji. Cieľom jeho konania malo byť získať neoprávnený finančný prospech tým, že mal umožniť minimálne piatim občanom zo Srbska a Macedónska nelegálne zotrvať na území SR a iných členských štátov Európskej únie.
Podľa zistení polície mal obvinený vytvárať fiktívne podmienky pre naplnenie formálnych náležitostí na získanie prechodného pobytu a to prevažne na účel podnikania. Takto získaný pobytový status následne využívali štátni príslušníci tretích krajín v rozpore s jeho účelom. Za tieto aktivity mal obvinený získať neoprávnený finančný prospech vo výške najmenej 9500 eur.
Zadržali ho
Muža zadržali v rámci akcie KRIJUM v utorok , keďže sa dlhšiu dobu zdržiaval mimo Slovenska. „Príslušníci národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii vykonávaním dôslednej operatívno-pátracej činnosti zistili, že podozrivý smeruje na územie Slovenskej republiky, kde po prekročení štátnych hraníc bol za súčinnosti pohotovostného policajného útvaru Nitra obmedzený na osobnej slobode,“ doplnila hovorkyňa.
