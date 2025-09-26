Zabudnite na Paríž: V tomto skrytom klenote ste za menej ako 4 hodiny, skvele sa tu najete od 6 eur

Foto: Pexels

Petra Sušaninová
Tip na výlet
Kam sa vybrať na výlet?

Paríž patrí medzi mimoriadne populárne miesta. Ak sa sem vyberiete, mali by ste preto rátať s nie práve najpriateľskejšími cenami, ale aj masami turistov. Ak si chcete užiť trochu francúzskej romantiky, avšak s menej ľuďmi a za menej peňazí, vyberte sa radšej sem.

Lacnejšie ako Paríž, no s jedinečnou atmosférou

Ako píše Mail Online, čerstvo upečené croissanty pod Eiffelovou vežou znejú naozaj lákavo. Paríž však má aj isté nevýhody. Je drahý a praská vo švíkoch. Existujú však aj iné alternatívy, ak si chcete vychutnať dobré jedlo, krásne pohľady a príjemnú francúzsku atmosféru. Jednou z nich je napríklad Rouen.

Foto: Philippe Roudaut, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Čo sa cien týka, s Parížom sa nedá porovnať. Ubytujete sa tu už aj za približne 44 eur na noc. Podľa webu Numbeo sa tu v reštaurácii najete už od 6 eur a za pol litra domáceho piva dáte podobnú sumu. Pre porovnanie, v Paríži sa ceny jedál začínajú na 10 eurách a pivo je o euro drahšie. Ubytovanie za noc v hoteli zas podľa Budget Your Trip začína na takmer 108 eurách.

Preskúmajte skrytý klenot plný prekvapení

Rouen je vzdialený približne 2 hodiny cesty autom z Paríža alebo približne 90 minút vlakom, no núka všetko, čo si človek rád užije počas víkendového výletu. V Paríži ste lietadlom z Viedne za menej ako 2 hodiny, pričom najlacnejšia letenka vás vyjde od 67 eur. Po Rouene sa môžete pohodlne pohybovať aj pešo, skúmať miestnu históriu alebo útulné kaviarne či reštaurácie.

Foto: Pexels

Mesto má vlastnú Katedrálu Notre-Dame, múzeá, ale aj rôzne architektonické skvosty. Nájdete tu napríklad najstarší hodinový mechanizmus v Európe pochádzajúci zo 14. storočia. Samozrejme, vynechať by ste nemali ani tradičné pekárne, kde môžete ochutnať lokálne dobroty. Ceny pečiva tu na niektorých miestach začínajú na 2 eurách. Mnohé pekárne sa chvália najmä výnimočne chutnými produktmi s jablkami, nechýbajú však ani povestné croissanty.

