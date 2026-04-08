Zabudnite na lacné letenky: Prichádzajú mesiace chaosu, kto nestihol objednať dovolenku, môže mať problém

Obnovenie dodávok leteckého paliva po narušení spôsobenom vojnou na Blízkom východe potrvá mesiace, varoval šéf Medzinárodného združenia leteckých dopravcov (IATA) Willie Walsh. Situácia sa podľa neho nezlepší rýchlo ani napriek opätovnému otvoreniu kľúčovej námornej trasy.
Hormuzský prieliv, cez ktorý prechádza približne pätina svetovej ropy a plynu, bol niekoľko týždňov prakticky paralyzovaný konfliktom. To viedlo k prudkému rastu cien ropy aj leteckého paliva.
Návrat k normálu nebude rýchly
Walsh upozornil, že návrat k normálu bude zdĺhavý. „Nebude to rýchle. Bude trvať mesiace, kým sa dodávky vrátia tam, kde by mali byť, vzhľadom na narušenie rafinérskych kapacít na Blízkom východe.“
Zároveň zdôraznil: „Nemyslím si, že sa to stane v priebehu týždňov.“ Hoci ceny ropy po dohode o dvojtýždňovom prímerí medzi USA a Iránom klesli, problém podľa neho pretrváva. „Aj keď sa tok ropy obnoví, ak boli narušené rafinérske kapacity, problém pretrváva ešte nejaký čas,“ vysvetlil.
Letecké spoločnosti budú zdražovať
Vyššie náklady sa podľa IATA nevyhnutne premietnu do cien leteniek. „Je to nevyhnutné,“ uviedol Walsh s tým, že letecký priemysel tradične reaguje na drahšie palivo zdražovaním pre cestujúcich. Niektoré lety boli počas konfliktu presmerované mimo regiónu Perzského zálivu, no podľa Walsha ide len o dočasný jav.
„Neexistuje spôsob, ako by mohli nahradiť kapacitu, ktorú poskytovali dopravcovia z Perzského zálivu,“ dodal s tým, že hlavné letecké uzly v regióne sa zotavia „veľmi rýchlo“.
Reagujú viaceré krajiny
Na vojnu na Blízkom východe postupne reagovali viaceré krajiny aj letecké spoločnosti, pričom dôsledky sa rýchlo prejavili v cenách aj dostupnosti letov. Indonézia napríklad zaviedla špeciálne príplatky k letenkám a ceny začali prudko rásť. V mnohých prípadoch dochádzalo aj k rušeniu spojov, čo výrazne obmedzilo možnosti cestovania.
Lietanie sa tak pre časť ľudí stalo menej dostupným a postupne nadobúdalo charakter luxusu. Zdražovanie zasiahlo aj nízkonákladové lety, ktoré už neboli takou výhodnou alternatívou ako pred konfliktom. Ceny niektorých leteniek vzrástli až o 40 %, zatiaľ čo počet letov klesol približne o 10 %. Otázne pritom zostáva, ako dlho potrvá, kým sa situácia stabilizuje a letecká doprava sa vráti do režimu, na aký boli cestujúci zvyknutí pred vypuknutím konfliktu.
Dochádza aj k rušeniu letov
Cestovanie do vzdialených a exotických destinácií sa môže skomplikovať viac, než sa pôvodne očakávalo. Aerolinky už v reakcii na drahé palivo začali zvyšovať ceny leteniek, no ani to nestačilo na pokrytie rastúcich nákladov. Najvýraznejšie sa zatiaľ rušenie letov dotýka ázijských krajín, ktoré zasiahla ropná kríza najviac.Podľa analytičky ropných trhov June Goh sa však podobný scenár môže čoskoro zopakovať aj v Európe. Ak sa situácia na Blízkom východe nezlepší, k obmedzovaniu letov by mohlo dôjsť už v priebehu apríla alebo mája.
Kľúčovým problémom nie je len cena, ale aj dostupnosť leteckého paliva. Na rozdiel od iných druhov palív je totiž menej stabilné a nedá sa skladovať dlhodobo. „Stále monitorujeme zásoby leteckého paliva. Tie máme na štyri až šesť týždňov,“ uviedol pre BBC riaditeľ aerolínií Nico Bezuidenhout.
Obavy má aj Ryanair
Znižovanie počtu letov už zvažujú aj európske aerolinky. Medzi nimi je aj Ryanair, jednej z najväčších nízkonákladových spoločností v Európe. Podľa dostupných informácií jej hrozí strata až štvrtiny dostupných palivových zdrojov.
Ak sa situácia nezlepší, vážne problémy môžu aerolinky pocítiť už počas tohtoročnej letnej sezóny. To by znamenalo nielen drahšie dovolenky, ale aj menší výber letov a väčšie komplikácie pri cestovaní.
Ceny by podľa šéfa spoločnosti Ryanair, Michaela O’Learyho mali stúpnuť o niekoľko percent. Dôvodom je jednak vojna na Blízkom východe, uzatvorenie Hormuzského prielivu, ale aj obmedzenie dodávok kerozínu. Kerozín v leteckej doprave je špeciálne palivo používané v tryskových a vrtuľových lietadlách.
,,Keďže sa ceny pohonných látok v marci zdvojnásobili, očakávame, že všetky letecké spoločnosti prenesú tieto vyššie náklady do vyšších cien leteniek po Veľkej noci a v lete,“ upozornil Ryanair. „Vyzývame všetkých cestujúcich, aby si rezervovali lety (a dovolenky) čo najskôr: ochráni ich to pred nevyhnutným zvýšením cien leteniek a ubytovania po Veľkej noci a neskôr v lete.“
