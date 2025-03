Zabudnite na hygge, prichádza nový pojem: Sľubuje, že budete šťastnejší, stačí urobiť jednoduchú vec

Keď svet objavil dánsky koncept hygge, všetci sme si ho spájali s teplými dekami, so sviečkami a s pohodou pri šálke horúceho čaju. Teraz prichádza nový severský trend, no tentoraz si budeme musieť vyhrnúť rukávy.

Namiesto pasívneho užívania si komfortu sa nám Nóri snažia ukázať cestu k spoločnej aktivite a pomoci druhým. Tento koncept nesie názov dugnadsånd, čo v preklade znamená „duch spoločenstva“ alebo „dobrovoľnícka mentalita“.

Podstatu konceptu dugnadsånd vysvetľuje Meik Wiking, známy ako „CEO šťastia“ a zakladateľ Inštitútu pre výskum šťastia v Kodani. Podľa neho ide o princíp, keď sa ľudia nezištne spoja, aby zveľadili svoje okolie alebo pomohli susedom. „Je to kolektívna ochota spoločnosti spolupracovať na komunitných projektoch s dôrazom na spoluprácu a nesebeckosť,“ povedal pre portál Stylist Wiking.

