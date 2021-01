Zabudnite na hygge, Škandinávia má nový výraz. Čo presne znamená slovo mys?

Pojmy hygge a mys pochádzajú zo Škandinávie. V podstate sú si celkom podobné, no predsa dosť odlišné.

Vonku mrzne, vy si doma uvaríte teplý čaj, zababušíte sa do deky, poprípade si zapálite sviečku a užívate si túto čarovnú atmosféru. Určite sme to všetci viackrát zažili, no nevieme, ako sa tento jav volá.

Ako uvádza portál The New York Times, práve sme si definovali hygge (hú-gaah). Je to dánsky fenomén, vďaka ktorému sa ľudia cítia v pohode a útulne, nech vám už tento pocit spôsobí v podstate čokoľvek.

Slovo hygge pochádza z dánskej kultúry a životného štýlu, v preklade znamená niečo ako “cítiť sa dobre”. Podľa niektorých však pochádza z anglického slova “hug”, čo prekladáme ako objatie. Ide o spôsob, akým Dáni bojujú s dlhými a chladnými zimnými večermi.

Hygge je out, prichádza mys

Vo Švédsku sa tento koncept nazýva mys a hoci si ich ľudia mýlia, mys znamená akúsi mimoriadne útulnú atmosféru. Podľa dánskej dizajnérky Malin Lindqvist, predstavuje hygge oveľa širší pojem, než mys. Základ mysu je pocit tepla, napríklad byť zabelený v bavlnenej deke, obklopený sviečkami, popíjajúc horúci nápoj. Mys by sme teda mohli voľne preložiť ako “útulný”. Nie je žiadnym prekvapením, že tieto tradície pochádzajú zo severských krajín, práve tam totiž obyvatelia dlhodobo patria medzi najšťastnejších na svete s veľmi vysokou životnou úrovňou.

Ideálne mesto pre mys? Štokholm

V hlavnom meste Švédska nájdete najviac zásob pre vytvorenie tej správnej atmosféry na kilometer štvorcový. Rôzne obchody so všelijakými maličkosťami na spríjemnenie domova sa tu nachádzajú na každom kroku. Najviac z nich ale nájdeme na námestí Nytorget, ďaleko od rušného centra. Medzi tieto obchody patria napríklad Tambur, Esterior alebo Beton. Nemusíte však nutne cestovať na Škandinávsky polostrov, potrebné veci si viete bez akýchkoľvek problémov kúpiť aj na Slovensku.

Ako teda žiť podľa hygge a mys? Stačí, ak budeme tráviť čas s našimi priateľmi, čo najviac sa vyhýbať stresu, správne sa stravovať, vykonávať nejaké športové aktivity, obliekať sa hlavne tak, aby sme sa cítili pohodlne a prispôsobiť si príbytok vhodnými doplnkami. Medzi tie patria napríklad sviečky, rôzne rastliny, krb a, samozrejme, deky či vankúše.