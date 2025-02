Za vstup do predajne musia zaplatiť. Populárny obchodný reťazec prišiel s kontroverznou novinkou, eliminuje vraj krádeže

Ani obchodným reťazcom sa nevyhýbajú inovácie a novinky. Niektoré postupne do predajní nasadzujú umelú inteligenciu, respektíve vytvárajú nonstop dostupné a plne samoobslužné prevádzky. To, čo však do praxe nasadila populárna sieť supermarketov Aldi, je pre mnohých nevídané.

V jednej zo svojich londýnskych predajní si reťazec pýta peniaze za vstup, na základe správy od GB News na to upozornil portál tn.cz. Ak si chcete v danej prevádzke nakúpiť, musíte kartou uhradiť poplatok vo výške 10 libier, čo je zhruba 12 eur. Samozrejme, táto čiastka by mala byť zákazníkovi po ukončení nákupu vrátená, respektíve odpočítaná pri platbe (ak danú sumu nákup presiahne, pozn. red.).

Reťazec upozorňuje, že spomínaná čiastka je iba dočasne zablokovaná na účte zákazníka a v krátkej dobe by sa mu mala vrátiť späť. Dôvodom zavedenia je fakt, že uvedená predajňa v britskej metropole funguje na báze umelej inteligencie a tovar je snímaný kamerami, ktoré ho následne nablokujú do pokladnice. Tento krok by mal slúžiť ako prevencia proti krádežiam tým, že potenciálneho zlodeja poplatok odradí.

Zástupcovia Aldi si novinku vo svojej predajni chvália, pričom podľa nich splnila účel a osvedčila sa. Naopak, negatívna spätná väzba prichádza od návštevníkov obchodu. Tým sa platba za vstup nepáči, pričom opakovane hlásili technické problémy. Niektorým bol poplatok zablokovaný viackrát, iným sa späť na účet vracal pridlho. Reťazec však upozornil, že doba odblokovania finančných prostriedkov závisí od konkrétnej banky.

„V závislosti na vašej banke môže trvať až niekoľko dní, kým na svojom bankovom účte uvidíte zrušenie blokácie,“ dodal obchodník. Aldi v súčasnosti v Európe pôsobí vo viacerých štátoch ako Veľká Británia, Španielsko, Švajčiarsko, Francúzsko, či susedné Maďarsko.